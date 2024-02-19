證監會今天就數項可疑投資產品告誡公眾，涉及「程式自由仁 - Free Guy - 帳戶託管」、「Gold Scalper黃金獵人」及「Gold Champ帳戶托管」，該等產品涉及黃金差價合約及外匯自動交易系統，亦未獲該會認可向香港公眾發售，並涉嫌違反《證券及期貨條例》。
證監會注意到，有人透過各種社交媒體帳戶或渠道推廣該等產品，並在某些個案中聲稱能提供高回報，以招攬公眾投資於該等產品。在其中一宗個案中，據報有投資者於提取資金時遇到問題。該會已於今日將有關產品和相相關資料，登載於其網頁上的可疑投資產品警示網頁上，並告誡公眾切勿投資於任何非證監會認可的投資產品。
該監會指出，由於該等產品不受其規管，故產品的投資者不會獲得任何保障或受到的保障非常有限，並可能會損失其全部投資。證監會再次提醒公眾謹慎對待及切忌盡信那些「好得令人難以置信」的投資機會，及在作出投資決定時保持警惕。
調查仍在進行中，證監會將就任何違法行為採取適當行動。
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