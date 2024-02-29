毛記葵涌（1716）有份持股的「大渣哥」在社交媒體發文，承認餐廳門口被貼欠租封舖告示，並指「生意差咗都年幾兩年，尤其係通關之後，不過唔想影響到班員工同埋供應商，所以一路都默默撐得幾耐得幾耐」。
大渣哥由前港姐冠軍譚小環及蔡強榮（渣哥）夫婦創立，自2014年創立魚蛋店開始，後來涉足茶餐廳業務。其後毛記於2018至2020年間分別斥資約250萬元、約147萬元及約147萬元，合計約544萬元購入渣哥一九九六、大渣哥及大渣哥（貳）（兩間大渣哥分別為九龍灣及灣仔分店）各49%股權，另外51%股權由渣哥夫婦及其他人士共同持有。
渣哥於2022年曾表示計劃購回毛記葵涌（1716）持有之49%股份，惟對毛記葵涌提出的購回價感到震驚，如在別無他法之下，團隊可能會集體辭職．離開渣哥、大渣哥。
對於今次欠租一事，渣哥表示，由於員工要養家，供應商都一樣面對困難，所以「選擇員工同供應商優先，一路以嚟直至今天，1蚊都冇欠過佢哋」。他又否認會結業，指於「快極都仲有三幾個月之後嘅事，若然交得返哂啲租就冇事添，業主亦冇權封舖。」
不過，渣哥亦提到，若然到時撐不住，「天下無不散之筵席，大渣哥茶記唯有提早結業，完成歷史任務」。
翻查毛記年報，2021財年起，大渣哥灣仔店已經開始錄得虧損，但大渣哥及渣哥一九九六仍分別賺321.6萬元及175.8萬元﹔惟自2022財年起，大渣哥兩間分店均錄得虧損，九龍灣及灣仔分店分別蝕31.9萬元及598.8萬元，令渣哥合計2022財年虧損近378.3萬元﹔而2023財年渣哥一九九六、九龍灣及灣仔大渣哥分店已全部轉蝕，分別各蝕434.4萬元、872.4萬元、96.6萬元，合計1403.4萬元。
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