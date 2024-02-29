是次發債，為300億美元中期債券發行計劃的一部分。是次三筆債券發行，包括 80億港元2年期、30 億港元5年期，及10億港元10年期債券。債券於2月21日在香港建簿和定價，共有20家本地及國際金融機構參與。債券最終分配予超過180 家機構，包括銀行、投資及退休基金、保險公司、中央銀行及政府相關基金、家族辦公室和私人銀行。

按證公司執行董事兼總裁李令翔表示，透過這次多年期的發債不但延長按揭證券公司的債券發行收益率曲線，更為其他公營機構和本地優質發債體定下一個穩固的基準。當局確信是次發債將鼓勵更多本地的發債活動，並向投資者提供高質的港元債務工具，促進本地債券市場進一步發展。

渣打為是次按證發債的全球聯席協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，該行大中華及北亞地區資本市場主管嚴守敬表示，國際投資者對是次港元交易反應熱烈，反映國際市場對香港及港元資本市場的信心，交易亦有助支持香港政府進一步推動香港債券市場的發展。

嚴守敬表示，隨著按證公司發行這批為巿場訂立基準的10年期港元公開債券，按證公司不僅進一步引入更多元化的投資者，也為港元市場未來的交易建立具有流動性的債券收益率曲線。渣打期望，是次成功發行能鼓勵更多發行人發行港元公開債券。

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