集團解釋，盈利能力改善，主要歸功於規模效應及持續成本優化帶來的益處，期內毛利率由2022年的14.4%飆升至2023年的26.7%，因核心在線音樂業務的商業化表現以及版權成本結構及收入分成比例改善。

展望未來，集團計劃深化與版權方的合作，以及加強其孵化獨立音樂人及製作自製音樂的能力，專注於優勢音樂品類；通過全面增強產品服務，培育以音樂為導向的社區生態，並探索社交功能的創新；培養用戶付費及訂閱優質產品的意願；以及通過對成本的持續優化，運營效率的提升以及審慎的成本控制，提高盈利能力。

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