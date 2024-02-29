雲音樂（9899）公布去年業績轉虧為盈，盈利7.34億元（人民幣，下同），為集團首次實現全年盈利，前一年仍虧損2.21億元，不派息，經調整盈利8.18億元，前一年經調整虧損1.14億元，收入則減少12.5%至78.67億元。
集團解釋，盈利能力改善，主要歸功於規模效應及持續成本優化帶來的益處，期內毛利率由2022年的14.4%飆升至2023年的26.7%，因核心在線音樂業務的商業化表現以及版權成本結構及收入分成比例改善。
展望未來，集團計劃深化與版權方的合作，以及加強其孵化獨立音樂人及製作自製音樂的能力，專注於優勢音樂品類；通過全面增強產品服務，培育以音樂為導向的社區生態，並探索社交功能的創新；培養用戶付費及訂閱優質產品的意願；以及通過對成本的持續優化，運營效率的提升以及審慎的成本控制，提高盈利能力。
其他報道
資金掃貨 恒指收市跌25點 MSCI換馬成交創1個月高 全月計恒指創13個月最大升幅
富瑞：上調信義光能目標價 維持「持有」 料盈利或在未來數年受壓
證監梁鳳儀：未申請虛擬資產交易平台牌照者 須最遲5月底結束香港業務
調查：中國中小微外貿企業競爭力指數去年波動中上升 加速開拓新興市場
通訊辧：供5G服務的26及28吉赫頻帶頻譜第二輪指配開始接受申請