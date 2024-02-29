網易（9999）公布去年第四季業績，期內淨收入為271.4億元（人民幣，下同），按年增長7.0%；純利65.82億元，按年增66.5%，每股派0.21597美元；經調整純利73.79億元，按年增53.4%，略遜預期，網易美股盤前一度跌逾6%。
季內網易遊戲及相關增值服務淨收入增9.6%至209.21億元，有道淨收入增1.8%至14.8億元，雲音樂淨收入跌16.4%至19.86億元，創新業務和其他淨收入則升12.9%至27.52億元。
全年計，網易收入增6.7%至1035億元，盈利升45%至294億元。網易首席執行官兼董事丁磊說，年內集團不僅延續《蛋仔派對》的成功，更推出了備受好評的《巔峰極速》和《全明星街球派對》等創新細分品類產品，並在MMO領域繼續深耕，保持領先優勢，《逆水寒》手遊更是突破了傳統 MMO遊戲的界限。
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