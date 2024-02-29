對於昨日政府宣佈「全面撤辣」，鄭志剛認為樓價未必大升，因為市場供應較多。去年10月減辣已令成交升兩成，相信今次「全面撤辣」將令交投升幅達4-5成。而且金管放寬按揭成數及取消壓測等政策，亦有助釋放中產家社、投資者、專才等的購買刀，對樓市正面。

鄭志剛指，集團將趁市場氣氛向好，提早未來六個月推出合計2500伙應市，包括北角皇都戲院、啟德項目，料將為集團帶來良好現金流。

除此之外，鄭志剛亦公布，將2024財年出售非核心資產的目標由60億元提升至80億元，相當於減少淨負債3.4%，涉及的非核心資產項目包括長沙灣83號、永康街項目等，當中部分項目出售已去到非常為熟階段，相信很快有消息公布，同樣加快資金回籠。

截至去年底的集團債務淨額與權益比率為49.9%，較2023年6月30日時之經重列比率及原比率分別增加 2.2及1.2百分點。

集團又表示，多個大型項目往後建築開支大大減少，集團將嚴控資本開支，上半財年持續經營業務的資本支出和行政及其他營運費用分別按年減少約21%及16%。

集團又強調，本港土儲充裕，包括於新界持有合共約1,634.2萬平方呎待更改用途之應佔農地土地面積，其中約90%位於「北部都會區」範圍。新世界指，除了與華潤置地早於去年10月簽署北部都會區項目合作意向書，亦有與其他國企洽談，當中一個「好快有好消息公布」，將釋放集團被低估的農地價值，並把握北都的發展先機。

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