公司表示，由於全球經濟增長放緩、利率上升、新建造貨船的交付量推高了貨船供應、以及中國港口僅出現有限度的擠塞，市場貨運租金於年內大部分時間均受到壓力。去年底，貨船於往來紅海及亞丁灣時所遭受的干擾愈加頻繁，貨船因此開始避開紅海及蘇伊士運河航線，轉而選擇繞行非洲，航程明顯更遠。此外，巴拿馬運河因乾旱而實施通行限制，使通行量減少，並進一步減少貨船數量，為貨運租金帶來支持。公司稱，鑑於有利的供求基本因素，故對乾散貨運的長遠潛力仍感到樂觀。

其他報道

新世界今年將回購並承諾2024財年不供股 料全面撤辣樓市交投升四至五成

網易上季經調整純利74億人幣遜預期 美股盤前跌6%

雲音樂去年轉賺7.3億人幣 不派息

新世界中期轉蝕 核心盈利升12% 削派息 收入遠遜預期 無供股計劃

按揭公司發行120億債券 歷來機構市場最大筆港元債公開交易

Coinbase市值超過港交所 躍升全球第四大上市交易所

資金掃貨 恒指收市跌25點 MSCI換馬成交創1個月高 全月計恒指創13個月最大升幅

渣哥承認大渣哥欠租恐數月後結業 去年集團蝕逾1400萬

虛銀PAOB明起上調個人活期存款年利率至2厘

樂思集團今起招股 一手入場費3787元

標普：國企為LGFV發債還錢不符中央目標 料不會廣泛使用

富瑞：上調信義光能目標價 維持「持有」 料盈利或在未來數年受壓

泓基集團今起招股 一手入場費2727元

滬深兩市成交額連續兩日破萬億 深成指創板指升逾3%

花旗：撤辣對樓市成交改善輕微 料今年樓價跌10%

WeLab Bank上調6個月定存息至4.5厘

證監梁鳳儀：未申請虛擬資產交易平台牌照者 須最遲5月底結束香港業務

港航下月底復辦鹿兒島航線

小米汽車據報今年3月上市 料首季整車產量約2000輛

中集安瑞科：1月LNG車用瓶訂單增27倍

紅海海底纜線損壞 HGC：已立即採取應變措施

調查：中國中小微外貿企業競爭力指數去年波動中上升 加速開拓新興市場