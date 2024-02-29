太平洋航運（2343）公布截至12月底止全年業績，期內收入按年跌30%至22.97億美元，純利按年更跌84.4%至1.09億美元（約8.56億港元）。每股盈利為16.5港仙，末期派1.6港仙及特別股息4.1港仙，全年派12.2港仙，按年跌84.4%，派息率維持七成。
公司表示，由於全球經濟增長放緩、利率上升、新建造貨船的交付量推高了貨船供應、以及中國港口僅出現有限度的擠塞，市場貨運租金於年內大部分時間均受到壓力。去年底，貨船於往來紅海及亞丁灣時所遭受的干擾愈加頻繁，貨船因此開始避開紅海及蘇伊士運河航線，轉而選擇繞行非洲，航程明顯更遠。此外，巴拿馬運河因乾旱而實施通行限制，使通行量減少，並進一步減少貨船數量，為貨運租金帶來支持。公司稱，鑑於有利的供求基本因素，故對乾散貨運的長遠潛力仍感到樂觀。
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