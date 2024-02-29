由於港元貸款與港元存款同步下跌，港元貸存比率於1月底大致維持不變，仍為84.2%。1月份港元貨幣供應量M2及M3均下跌0.2%，與去年同期比較均下跌0.7%。1月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1下跌4.6%，與去年同期比較下跌13.8%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於1月份均下跌0.5%，與去年同期比較，M2及M3均上升2.1%。

香港人民幣存款在1月份上升1.7%，於1月底為9,547億元人民幣。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於1月份為 14,009億元人民幣，而12月份為12,702億元人民幣。

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