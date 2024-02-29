金管局公布今年1月貨幣統計數字，本港銀行1月份貸款與墊款總額按月下跌0.8%，其中在香港使用的貸款，包括貿易融資下跌1.1%，在香港境外使用的貸款則沒有明顯變動。期內存款總額按月下跌0.6%，其中港元存款及外幣存款分別下跌0.3%及0.8%，主要反映企業資金流動。
由於港元貸款與港元存款同步下跌，港元貸存比率於1月底大致維持不變，仍為84.2%。1月份港元貨幣供應量M2及M3均下跌0.2%，與去年同期比較均下跌0.7%。1月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1下跌4.6%，與去年同期比較下跌13.8%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於1月份均下跌0.5%，與去年同期比較，M2及M3均上升2.1%。
香港人民幣存款在1月份上升1.7%，於1月底為9,547億元人民幣。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於1月份為 14,009億元人民幣，而12月份為12,702億元人民幣。
其他報道
新世界今年將回購並承諾2024財年不供股 料全面撤辣樓市交投升四至五成
新世界中期轉蝕 核心盈利升12% 削派息 收入遠遜預期 無供股計劃
資金掃貨 恒指收市跌25點 MSCI換馬成交創1個月高 全月計恒指創13個月最大升幅
富瑞：上調信義光能目標價 維持「持有」 料盈利或在未來數年受壓
證監梁鳳儀：未申請虛擬資產交易平台牌照者 須最遲5月底結束香港業務