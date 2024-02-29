金管局公布，今年1月新申請貸款個案較2023年12月份按月增加36.8%，至6,523宗。2024年1月份新批出的按揭貸款額較2023年12月份增加15.1%，至211億港元。當中，涉及一手市場交易所批出的貸款增加20.9%，至63億港元；涉及二手市場交易所批出的貸款增加26.6%，至113億港元。至於涉及轉按交易所批出的貸款，則減少15.9%，至36億港元。
2024年1月份新取用按揭貸款額較2023年12月份增加29.8%，至161億港元。以香港銀行同業拆息作為定價參考的新批按揭貸款所佔比例，由2023年12月份的94.6%下降至2024年1月份的93.4%。以最優惠貸款利率作為定價的新批按揭貸款所佔比例，由2023年12月份的1.7%下降至2024年1月份的1.6%。
2024年1月份未償還按揭貸款總額沒有明顯變動，於1月底為18,542億港元。按揭貸款拖欠比率維持於0.08%，經重組貸款比率維持於接近0%。
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