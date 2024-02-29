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金沙鄭君略：新年訪客及消費超疫情前  非博彩大升

金沙中國（1928）執行董事兼新任行政總裁兼總裁鄭君略接受美國媒體CNBC訪問時指出，從農曆年檔期所見，澳門的訪客多達130萬人，已告全面復蘇。若從去年第四季的訪客情況，亦已見超越疫情前即2019年第四季的情況。旅客消費及零售亦達33億美元，超越2019年同季12%。非博彩無論從酒店、餐飲、娛樂、展覽及零售，更明顯大幅颷升。

他說，金沙中國承諾依據新賭牌要求，投資45億美元，並按去年賭收水平達到指標加碼投資超過20%。當中他們會投資於會讓、激勵、展覽（MICE）、休閒等元素。去年全年他們已經在旗下項目舉辦了79項表演，在新一年內不單每個星期均有一項表演，甚至會更多。他們預算在未來兩年內，投資14億美元，發展倫敦人二期及會光綜藝館。

金沙中國收報22.3元，跌0.45%，成交額達4.53億元。

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