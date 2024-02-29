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港交所：投資虧損涉虛擬銀行股權及中國公司的投資

港交所（0388）公布去年全年業績，年純利為118.62億元，較2022年升18%，略低市場預估119億元，其中集團非上市股本投資錄得非經常性估值虧損2.46 億元。港交所行政總裁歐冠昇表示， 有關虧損涉及三項資產，均為不同私人公司的少數股權投資，主要為虛擬銀行的股權投資，另外有對中國內地公司的投資。港交所財務總監劉碧茵則表示，其屬少數股權投資，而集團為投資組合持有，其估值調整對比集團業績而言亦屬輕微。 

港府於昨日公布財政預算案，歐冠昇於今日業績記者會中表示，任何對香港發展成為國際金融市場有利的政策，港交所亦會支持，而該所亦一宣與監管機構討論這些政策。被問到投資者可否期待港府會否進一步下調印花稅，歐冠昇表示印花稅已被下調過，但對於任何能夠提高港交所效率或競爭力的建議，港交所亦歡迎及予以支持所有能提升其競爭力的措施。

是次亦為歐冠昇任職行政總裁主持業績發布會，歐冠昇被問到如何為自己的任期評分及遺憾時，以及無法令財務表現帶動港交所股價時。他回應自己任職期間達到的所有成就，而感到非常自豪，包括他於2021年2月上任期間，市場高峰亦受新冠疫情、中美貿易、世界各地通貨膨脹加劇、息口上升及地緣政治升溫，更強調自己並不能控制全球宏觀環境的外部因素，不認為需對外部因素問題負上任何責任。歐冠昇續指，自己亦不會任何後悔事情，因自己已經盡了最大努力去做自己想做的事。

被問及離職後下一步時，歐冠昇表示，自己先前已馬不停蹄地工作35年，認為現階段為停下來，思考自己優先事項，以及對於自己而言，甚麼是最重要。他指出，離任後並不會離開香港，但表示將會到其地不同地方旅行，如子女所在的美國、歐洲及其他亞洲地區；歐冠昇亦於業續會完結後，與傳媒拍照留念。

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