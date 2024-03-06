政策方面，鄭柵潔指在去年加強宏觀政策實施力度的基礎上，今年還將進一步加大，強化財稅、貨幣、就業、產業、區域等政策統籌協調，綜合施策在強實體、促進消費、擴投資、穩外貿等方面持續發力，推動大規模設備更新及消費品以舊換新、發行使用超長期特別國債等增量政策。加上去年實施的增發國債、降息降準、減稅降費等政策效應持續發揮作用，將為經濟平穩發展提供強大的宏觀調控政策供給。

今年內地經濟增長目標為約5%，他指是一個積極向上、奮力一跳能夠實現的目標。

政府工作報告公布，今後數年將推出超長期特別國債，鄭柵潔表示，特別國債資金投放，初步考慮會重點支持科技創新、城鄉融合發展、區域協調發展、糧食能源安全、人口高品質發展等領域建設，他指以上領域潛在建設需求龐大、投入週期長，現有資金管道難以充分滿足要求，極需加強支持。

鄭柵潔又指，除了超長期特別國債，今年中央預算內投資、新增地方政府專款債券規模都比去年有所增加，去年增發國債大部分亦在今年使用，政府投資規模較去年明顯增加，當局會發揮好政府投資帶動放大效應。當局亦會鼓勵和支持民營企業，參與國家重大工程項目和補短板項目建設，持續向民間資本推廣優質項目，並以全國融資信用服務平台，加強重點項目融資及要素保障。

其他報道

乘聯會：2月新能源車銷量按月跌41% 按年跌9%

標普料撤辣僅刺激一定需求 今年樓價續跌明年始回穩

匯證：料置富再減派息 削目標價 維持「持有」評級

協合新能源去年多賺一成 末期息3.5仙

傳多地關店 盒馬：上半年關閉6至7間門市 逾360間店正常運作

買方未支付按金 華億金控取消出售華億證券等交易

半日沽空金額減37% 恒生中國企業沽空增5倍

調查：本港中小企料成本上漲為今年主要挑戰 三成企業曾遭黑客入侵

恒指半日升376點 京東升9% 北水15日流入 金價創紀錄新高

遭葉劉斥「典型商人」 沒錢賺就唱衰香港 羅奇：我十幾年前已退休

港元拆息個別發展 1個月HIBOR無升跌 1周、兩周息見逾1個月低

貝索斯踢走馬斯克 重奪首富寶座

OpenAI對馬斯克提訴 感到難過

碧咸親家佩爾茨轟迪士尼： 停止拍續集 尋求新IP製作電影

富瑞：「國家隊」兩會後或放緩入市

加拿大一退休金裁減香港10%員工

招商局集團據報擬購電盈光纖業務

大摩：人大最新措施仍不足以提振經濟

恒指高開4點 科指跌0.1% 京東升1% 聯想跌2%

大摩：外資流入狀況短期內或不會顯著改善 股市波動性或會上升

港股ADR升13點 夜期低水27點 創科、澳博等業績 美期升亞股跌

美股見逾兩周低及連跌兩日 道指跌404點 比特幣升穿69000美元後回吐

北水持建行 減持中手游