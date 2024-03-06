發改委主任鄭柵潔表示，第一季可望實現良好開局。他表示，今年開年以來，中國經濟延續回升向好態勢。實物計量等先行指標較快成長，包括前2個月全國統調發電量較去年同期成長11.7%，工業用電量成長9.7%。另外，文化、旅遊、餐飲等消費旺盛，春節假期全國國內旅遊出遊人次年增34.3%，較2019年疫前同期成長19%。企業預期亦有改善，2月份，製造業企業生產經營預期活動指數為54.2%，非製造業業務活動預期指數為57.7%，持續位於擴張區間。
政策方面，鄭柵潔指在去年加強宏觀政策實施力度的基礎上，今年還將進一步加大，強化財稅、貨幣、就業、產業、區域等政策統籌協調，綜合施策在強實體、促進消費、擴投資、穩外貿等方面持續發力，推動大規模設備更新及消費品以舊換新、發行使用超長期特別國債等增量政策。加上去年實施的增發國債、降息降準、減稅降費等政策效應持續發揮作用，將為經濟平穩發展提供強大的宏觀調控政策供給。
今年內地經濟增長目標為約5%，他指是一個積極向上、奮力一跳能夠實現的目標。
政府工作報告公布，今後數年將推出超長期特別國債，鄭柵潔表示，特別國債資金投放，初步考慮會重點支持科技創新、城鄉融合發展、區域協調發展、糧食能源安全、人口高品質發展等領域建設，他指以上領域潛在建設需求龐大、投入週期長，現有資金管道難以充分滿足要求，極需加強支持。
鄭柵潔又指，除了超長期特別國債，今年中央預算內投資、新增地方政府專款債券規模都比去年有所增加，去年增發國債大部分亦在今年使用，政府投資規模較去年明顯增加，當局會發揮好政府投資帶動放大效應。當局亦會鼓勵和支持民營企業，參與國家重大工程項目和補短板項目建設，持續向民間資本推廣優質項目，並以全國融資信用服務平台，加強重點項目融資及要素保障。
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