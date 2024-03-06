恒指今早高開4點，高位升382點，低位跌17點，高低波幅400點，是2月21日後最大波幅，當日報617.2點。通訊服務、非必需消費品、金融股推動大市。上升股份比例為36.33%，下跌為25.17%，無升跌為38.48%。

恒指收市升275點或1.7%，報16438點，大市成交金額1023億元，較上日減少8.7%，是2月26日835.46億元成交後最少；國指升110點或1.98%，報5672點。恒生科技指數收報3412點，升2.67%。

藍籌股成交金額435.9億元，佔大市成交42.6%；科指成份股成交金額229.05億元，佔大市成交22.39%；國指成份股成交金額351.09億元，佔大市成交34.31%。

24隻雙櫃台股，總成交0.62億元人民幣，相當於約0.67億港元，佔大市成交的0.07%。

窩輪及牛熊證成交金額增加12.19%，至99.77億元，佔大市成交11.05%。牛熊證成交金額53.83億元，增加13.81%；窩輪成交金額45.93億元，增加10.35%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）貢獻恒指較多。友邦（1299）、新地（0016）、聯想（0992）拖累大市。

藍籌72隻升，8隻下跌，2隻無升跌。藥明生物（2269）升9.08%，收報21.75元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）跌0.9%，收報60.25元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股25隻升，5隻下跌。升幅最大的是京東（9618）收報89.2元，升7.79%；跌幅最大的是比亞迪電子（0285）收報29.6元，跌1.33%。

恒指受制於10天線(16572.88點)，升穿20天線(16332.12點)，曾跌穿50天線(16166.17點)。科指曾升穿10天線(3426.36點)，曾跌穿50天線(3352.33點)，收市升穿並高於20天線(3331.31點)。

北水南下合計淨流入11.56億元，較上日減少80.5%，連續第15日流入，累計流入469.24億元，對上一次連續15日淨流入是2023年3月28日。南水北上合計淨流出14.6億元人民幣，終止單日流入。

三大指數表現

恒指曾升最多2.37%，是2月21日後最大升幅，當日升幅為3.13%。高見16545.05點，是3月4日16645.96點後最高。收市報16438.09點，是3月4日後收市新高，當日報16595.97點。

科指曾升最多3.92%，是2月21日後最大升幅，當日升幅為4.8%。高見3454.29點，是3月4日3503.62點後最高。收市報3412.57點，是3月4日後收市新高，當日報3474.77點。

國指曾升最多2.8%，是2月21日後最大升幅，當日升幅為4.01%。高見5718.72點，是3月4日5742.43點後最高。收市報5672.97點，是3月4日後收市新高，當日報5712.83點。

午後消息股表現

乘聯會：2月新能源車銷量按月跌41% 按年跌9%。汽車股上升，吉利（0175）收報8.47元，升2.05%。比亞迪（1211）收報193.1元，升1.05%。長城汽車（2333）收報8.88元，升2.54%。小鵬（9868）收報37.75元，升5.01%。五菱（0305）收報0.405元，升2.53%。理想汽車（2015）收報153.2元，升0.79%。蔚來（9866）收報43.85元，升3.18%。零跑（9863）收報25.1元，升6.81%。恒大汽車（0708）收報0.345元，升1.47%。

標普料撤辣僅刺激一定需求 今年樓價續跌明年始回穩。本地地產股個別發展，新世界發展（0017）收報8.65元，升1.41%。新鴻基地產（0016）收報79元，跌0.38%。長實集團（1113）收報35.9元，升0.84%。恒地（0012）收報21.95元，升0.23%。信和置業（0083）收報8.37元，跌0.48%。華置（0127）收報1.12元，升2.75%。嘉華國際（0173）收報2.05元，升0.99%。代理股美聯集團（1200）收報1.06元，跌5.36%。

匯證：料置富（0778）再減派息 削目標價 維持「持有」評級。見52周低4.21元，收報4.24元，跌4.72%。

協合新能源（0182）去年多賺一成 末期息3.5仙。收報0.68元，升3.03%。

傳多地關店 阿里巴巴（9988）旗下盒馬：上半年關閉6至7間門市 逾360間店正常運作。收報72.1元，升3.44%。

買方未支付按金 華億金控（8123）取消出售華億證券等交易。平上市低位0.01元，收報0.01元，無升跌。

今早及隔晚消息股表現

金價隔晚創紀錄新高的2141.79美元。黃金股上升，靈寶黃金（3330）收報1.95元，升1.56%。紫金礦業（2899）收報14元，升5.42%。招金礦業（1818）收報9.18元，升0.99%。價值黃金（3081）創上市新高，見50.7元，收報50.7元，升0.76%。SPDR金ETF（2840）創上市新高，見1544元，收報1541元，升0.52%。山東黃金（1787）收報14.14元，升2.32%。

招商局集團據報擬購電盈（0008）光纖業務。收報3.97元，升0.76%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，創科實業（0669）收報93.2元，升6.82%。鷹君（0041）見52周低10.82元，收報10.96元，升0.37%。京東物流（2618）收報7.67元，升4.92%。澳博（0880）收報2.28元，升0.88%。REF HOLDINGS（1631）收報0.37元，跌2.63%。統一企業中國（0220）收報4.95元，升3.77%。

微創醫療（0853）料去年虧損收窄。收報6.9元，跌2.54%。

利寶閣（1869）盈喜，料去年轉賺不少於500萬元。收報0.171元，跌1.72%。

碧桂園（2007）一組債權人據報已聘請安理國際律師事務所及德勤為顧問。創上市新低，見0.54元，收報0.56元，升1.82%。

天津銀行（1578）去年多賺5.5%，不良貸款率降0.14個百分點。收報1.71元，跌0.58%。

置富（0778）可分派收益跌7.6%至8.11億，末期分派削近15%至0.1802元。置富產業信託趙宇：未來將在商場內引入更多健身房。見52周低4.21元，收報4.24元，跌4.72%。

蔚來（9866）上季虧損收窄至56億人幣，全年毛利率跌至5.5%。收報43.85元，升3.18%。

和記電訊（0215）去年虧損收窄至5200萬元，末期息維持5.21仙。收報1.05元，跌1.87%。

華置（0127）料去年盈利大跌最多98%，因來自凱匯股息收入大減。收報1.12元，升2.75%。

證監會與聯交所聯合調查，揭環球友飲（8496）兩前董事涉挪用上市款項。收報0.4元，升8.11%。

軟銀減持商湯（0020），套現2988萬元。收報0.84元，升1.2%。

越秀交通基建（1052）去年多賺69%至7.7億人幣，末期息0.15港元。收報4.23元，跌7.64%。

標普：料新濠國際（0200）旗下新濠博亞未來1至2年減債回復至疫情前水平。收報5.02元，升3.72%。

破頂股表現

破頂股包括，價值黃金（3081）創上市新高，見50.7元，收報50.7元，升0.76%；SPDR金ETF（2840）創上市新高，見1544元，收報1541元，升0.52%；大洋環球控股（8476）創上市新高，見1.8元，收報1.8元，升12.5%；佳民集團（8519）創上市新高，見0.51元，收報0.5元，升42.86%；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（2840）創上市新高，見1544元，收報1541元，升0.52%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8730.1元，收報8729元，升0.01%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1106元，收報1105.5元，升0.05%；ＦＡ南方以太幣（3068）創上市新高，見21.34元，收報21.34元，升3.09%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見20.52元，收報20.46元，無升跌；價值黃金－Ｕ（9081）創上市新高，見6.47元，收報6.47元，升0.47%；華夏政銀國債－Ｒ（83001）創上市新高，見110.7元，收報110.7元，升0.32%；價值黃金－Ｒ（83147）創上市新高，見46.66元，收報46.66元，升0.65%；優必選（9880）創上市新高，見202.8元，收報202.8元，升88.13%；長久股份（6959）創上市新高，見19元，收報19元，升15.15%；福耀玻璃（3606）創52周高，見41.15元，收報40.65元，升0.37%；兗煤（1171）創52周高，見19.64元，收報19.5元，升2.63%；第一拖拉機股份（0038）創52周高，見7.26元，收報7.2元，升5.26%；億都（國際控股）（0259）創52周高，見3.17元，收報3.14元，無升跌；聯亞集團（0458）創52周高，見2.7元，收報2.7元，升31.07%；長城環亞控股（0583）創52周高，見0.31元，收報0.31元，升6.9%；中視金橋（0623）創52周高，見1.08元，收報0.94元，無升跌；PICO FAR EAST（0752）創52周高，見1.84元，收報1.84元，升2.22%；新華文軒（0811）創52周高，見7.73元，收報7.73元，升1.98%；中石化冠德（0934）創52周高，見3.83元，收報3.81元，升3.81%。

破底股方面

38隻股份創上市新低，其中十隻包括，碧桂園（2007）低見0.54元，收報0.56元，升1.82%；有線（1097）低見0.029元，收報0.03元，跌3.23%；譚仔國際（2217）低見1.03元，收報1.03元，跌1.9%；中國新經濟投資（0080）低見0.1元，收報0.12元，升14.29%；嘉進投資國際（0310）低見0.08元，收報0.084元，跌7.69%；通天酒業（0389）低見0.425元，收報0.5元，無升跌；SINCEREWATCH HK（0444）低見0.023元，收報0.024元，無升跌；中國高速傳動（0658）低見1.02元，收報1.03元，跌3.74%；聯合醫務（0722）低見0.48元，收報0.485元，跌4.9%；瀋陽公用發展股份（0747）低見0.05元，收報0.056元，跌13.85%。

52隻股份創52周低，其中十隻包括，鷹君（0041）低見10.82元，收報10.96元，升0.37%；希慎（0014）低見11.64元，收報11.72元，跌7.28%；中海外（0688）低見10.44元，收報10.56元，跌0.38%；華誼騰訊娛樂（0419）低見0.097元，收報0.103元，升4.04%；中國聖牧 （1432）低見0.211元，收報0.211元，無升跌；中國聖牧（1432）低見0.211元，收報0.211元，無升跌；恒隆集團（0010）低見8.86元，收報8.94元，升0.56%；希慎興業（0014）低見11.64元，收報11.72元，跌7.28%；遠東發展（0035）低見1.08元，收報1.09元，跌0.91%；渝太地產（0075）低見0.32元，收報0.32元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，優必選（9880）創上市新高，見202.8元，收報202.8元，升88.13%；中國興業控股（0132）見52周低0.091元，收報0.2元，升73.91%；傳遞娛樂（1326）收報0.037元，升60.87%；巨星醫療控股（2393）收報0.065元，升51.16%；赤子城科技（9911）收報2.56元，升45.45%；WAC HOLDINGS（8619）收報0.218元，升45.33%；佳民集團（8519）創上市新高，見0.51元，收報0.5元，升42.86%；聯亞集團（0458）創52周高，見2.7元，收報2.7元，升31.07%；駿東控股（8277）收報0.119元，升30.77%；昌利控股（8098）創52周高，見0.076元，收報0.074元，升27.59%；歲寶百貨（0312）收報0.042元，升27.27%。

下跌異動股，包括，先機企業集團（0176）收報0.016元，跌20%；靖洋集團（8257）收報0.053元，跌19.7%；亞洲資源（0899）收報0.09元，跌19.64%；景瑞（1862）收報0.033元，跌19.51%；朗詩（0106）收報0.065元，跌18.75%；倍搏集團（8331）收報0.14元，跌18.6%；齊屹科技（1739）收報0.32元，跌17.95%；中國三迪（0910）見52周低0.052元，收報0.052元，跌17.46%。

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