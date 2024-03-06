今年2月5日人民銀行降低存款準備金率0.5個百分點，人行行長潘功勝表示，是次降準釋放1萬億元（人民幣，下同），現時中國銀行業存款準備率平均為7%，後續仍有降準空間。人行綜合運用多種貨幣政策工具，加大逆週期調節力度，維持流動性合理充裕，支持社會融資規模與貨幣信貸總量穩定成長、均衡投放，實現社會融資規模、廣義貨幣供應量，與經濟成長和物價水平預期目標相符。
減息方面，今年2月5年期貸款基準利率（LPR）下調0.25個百分點，潘功勝指相關利率是個人房貸和中長期投資的貸款定價基準，將有力促進降低社會融資成本，支持投資和消費。人行將維護價格穩定、推動價格溫和回升作為貨幣政策的重要考量，統籌兼顧銀行業資產負債表健康性，繼續推動社會綜合融資成本穩中有降。
政府工作報告延續人民幣匯率維持在合理均衡水準上基本穩定的立場，潘功勝過去當局採取一系列宏觀審慎管理措施，維持了人民幣匯率的基本穩定。今年主要經濟體貨幣政策可望轉向，美元指數動能減弱，中外貨幣政策週期差趨於收斂。加上中國經濟基本面持續回升，外匯市場的參與企業較趨成熟，更多企業使用匯率避險工具、使用人民幣來進行跨國結算，將有助於增強人行貨幣政策的操作空間，維持跨國資本流動平衡和人民幣匯率基本穩定。
當局在貨幣政策調控中，將更重視平衡短期與長期、穩定成長與防風險、內部均衡與外部均衡的關係，強化逆週期與跨週期調節，並著力提振信心、穩定預期、穩定物價， 為經濟運作發展營造良好的貨幣金融環境。
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