moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

傳金管局棄租太古廣場 將過百名員工遷至ICC辦公室 以削減成本

《彭博》引述知情人士報道，金管局正把逾100名員工由太古地產（1972） 旗下的太古廣場轉到新地（0016） 旗下的環球貿易廣場(ICC)，以節省成本及增加工作空間。