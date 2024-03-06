報道指，金管局已租用ICC的三個樓層，涉及調遷的部門包括銀行操守、銀行政策部門，以及金管局附屬的金融學阮。金管局未就報道置評。

其他報道

美議員提法案 倡字節跳動出售TikTok

統一企業去年多賺36% 末期息42.45分人幣

恒大繼續停牌 直至另行通知

澳博全年虧損收窄 息稅前轉賺17億 齊遜預期 不派息

人行：後續仍有降準空間

全日沽空金額減31% 比率降至15% 恒生中國企業沽空增2倍

恒指收市升275點 科指升2.6% 京東升7% 北水流入減80%

人行行長潘功勝：未來仍有降準空間

發改委：開年以來經濟延續回升 首季開局可望良好

乘聯會：2月新能源車銷量按月跌41% 按年跌9%

標普料撤辣僅刺激一定需求 今年樓價續跌明年始回穩

匯證：料置富再減派息 削目標價 維持「持有」評級

協合新能源去年多賺一成 末期息3.5仙

傳多地關店 盒馬：上半年關閉6至7間門市 逾360間店正常運作

買方未支付按金 華億金控取消出售華億證券等交易

半日沽空金額減37% 恒生中國企業沽空增5倍

調查：本港中小企料成本上漲為今年主要挑戰 三成企業曾遭黑客入侵