公司解釋，去年虧損收窄甚至扭虧爲盈，主要是因爲對比截至2022年12月底對涉及青川無氧裂解項目、電池正極片項目存貨和慶陽慶義項目計提減值之虧損合計約3780萬元，預期2023年12月底錄得減值撥回約390萬元；以及公司實施了更嚴格的成本管控措施，使集團的整體毛利率從2022年底的約18.7%提升至2023年底的約24.3%，並實現減少約1350萬元的費用；此外，對比截至2022年底基於預期信貸虧損模型而作出的應收賬款及合同資產計提減值損失約1550萬元，預期在截至2023年底錄得減值撥備撥回約360萬元。

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