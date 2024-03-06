創科（0669）公布去年業績，期內因利率大幅上漲，導致利息開支增加，純利減9.4%至9.76億美元，末期息98港仙。期內銷售額升3.6%至137億美元，其中下半年旗艦MILWAUKEE及消費者業務類別動力增強，MILWAUKEE的全年銷售增長為10.7%，集團預期 MILWAUKEE可於今年及往後延續雙位數銷售增長。
全球業務方面，按當地貨幣計算，北美業務增長2.9%，歐洲業務增長高達7.3%，至於其他地區包括澳洲、拉丁美洲及亞洲則錄得7.6%增長。期內毛利率上升14個基點至39.5%。去年集團的庫存按年大幅削減9.87億美元，分別是上半年減少達 5.04億美元及下半年再減少4.83億美元，集團預期今年及往後年度繼續將庫存日數縮短。
創科表示，作為業界首間將機器學習及人工智能應用於充電式產品的企業，集團已作出必要的投資，於未來日子持續推進重要技術的發展。此外，自2018年以來，集團將生產業務拓展至中國生產廠房以外的地方，於越南、墨西哥及美國設立初創廠房，相信無論未來環境如何，迅速適應變化的能力將為集團帶來優勢，並對2024年充滿信心。
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