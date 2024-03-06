中證監主席吳清回應如何增強資本市場內在穩定性時，表示市場運作有其自身規律，正常情況下不應干預，惟一旦市場嚴重脫離基本面，出現非理性劇烈震盪、流動性枯竭、市場恐慌、信心嚴重缺失等極端情形，則會果斷出手糾正市場失靈。他指當局已經有行之有效的做法，也將健全完善相關機制，防範發生系統性風險。
上任不足一個月的中證監主席吳清，表示監管者特別關注公平問題，並將公開公平公正作為最重要的原則，內地股市是中小投資者佔絕大多數，保護投資人特別是中小投資者合法權益是中證監最重要中心任務。
吳清指，早前內地市場波動再次暴露出一些深層問題，當局將從法律上、制度上、監管執法和司法上進一步加強對投資者的保護，增強投資者對市場的信心和信任，吸引更多的投資者特別是中長期資金參與市場，並聚焦提升上市公司質量，讓企業更好發揮主體作用，提升投資價值。
他亦提及當局將「嚴監嚴管」對問題機構、問題企業強化早期糾正，對各類風險及早處置，對加強打擊重大違法行，包括造假詐欺、操縱市場、內線交易等。
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