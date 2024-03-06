集團表示，去年京東11.11成交額、訂單量、用戶數齊創新高，其中「不收坑位費、不收達人佣金，就是更便宜」的京東採銷直播的總觀看人數突破3.8億。京東首席財務官單甦表示，家電和3C等核心品類表現繼續勝同業，日用百貨品類上季重回增長軌道，將致力於通過年度現金股利和股份回購形式回饋股東。

此外，集團公布新股份回購計劃，可於截至2027年3月的未來36個月內，回購價值不超過30億美元股份（包括美國存託股）。

京東今日績前收報89.2元，升7.8%。

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