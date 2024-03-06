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京東上季調整後純利升9.9%勝預期 息0.38美元 未來3年斥30億美元回購

京東集團（9618）公布，去年第四季收入為3060.77億元（人民幣、下同），按年增3.6%，經調整淨利潤為84.15億元，按年升9.9%，亦勝預期的72.4億元。以去年全年計，經調整淨利潤為352億元，按年升24.8%；收入按年增加3.7%至10847億元。集團擬派股息0.38美元，或每股美國存託股0.76美元。

集團表示，去年京東11.11成交額、訂單量、用戶數齊創新高，其中「不收坑位費、不收達人佣金，就是更便宜」的京東採銷直播的總觀看人數突破3.8億。京東首席財務官單甦表示，家電和3C等核心品類表現繼續勝同業，日用百貨品類上季重回增長軌道，將致力於通過年度現金股利和股份回購形式回饋股東。

此外，集團公布新股份回購計劃，可於截至2027年3月的未來36個月內，回購價值不超過30億美元股份（包括美國存託股）。

京東今日績前收報89.2元，升7.8%。

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