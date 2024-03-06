投資推廣署署長劉凱旋表示 ，在投資推廣署協助的公司中，澳洲是首五個來源地之一，研討會將為澳洲公司提供香港營商環境發展的最新資訊，有助他們在港開展業務時，作出明智決定。

香港澳洲商會總裁Stefanie Evennett表示，澳洲企業在香港的餐飲、旅遊、款待和零售業行業中有着重要的地位，很多會員在香港蓬勃的餐飲業發揮着重要作用。隨着新的大型基建項目陸續落成，以及未來一年即將舉行的一系列活動，該會鼓勵對這些行業感興趣的人士齊來參與活動，了解更多。

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