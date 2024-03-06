LexisNexis Risk Solutions 發佈2023年度的亞太地區《金融犯罪合規真實成本報告》，報告收集來自亞太地區（包括澳洲、中國大陸、印度、日本和新加坡）271名於金融機構中負責金融犯罪合規決策的人士回覆。有98%的金融機構反映金融犯罪合規成本有所增加，而亞太區所研究國家的金融犯罪合規總成本已達到450億美元。
有39%的金融機構表示，金融犯罪相關法規和監管預期的不斷升級，成為推動成本上升的主要因素。而有81%的金融機構表示，削減合規方案成本是未來一年的首要任務。
研究指出，有75%的亞太機構指勞動力成本為成本上漲的主要驅動因素；同時亦有七成機構注意到表示與合規 或了解你的客戶 （KYC）軟件相關的技術成本有所增加。而有74%的機構表示與網絡或系統及遠程辦公相關的技術成本有所增加；另外亦有機構表示加密貨幣、數碼支付和人工智能技術正在成為非法活動的工具。
報號對全球1181名金融機構高級決策者進行了線上調查，以評估金融犯罪合規運營的成本、現狀和挑戰。研究於去年5月開始。271名調查參與者來自亞太地區，包括澳大利亞、中國大陸、印度、日本和新加坡。
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