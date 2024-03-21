惠理表示，截至去年底集團資產管理規模達56億美元，較2022年底時的61億美元略減9%，主要受市場環境疲弱及部分投資者的避險心態所影響。年內收入達5.15億元，較2022年跌11.9%，集團指總收入下降乃受管理費總額減少所致。其中管理費收入總額減少至4.67億元，較2022年跌15%。

惠理指出，去年認購總額為11.58億美元，較2022年的10.25億美元增13%。而贖回總額大幅減少至14.53億美元，較2022年的23.60億美元減少38%。

集團續指，因加息、中國疫後經濟去年失去動力，以及地緣政治等因素，令市場環境疲弱，部分投資者的避險心態所影響，其信心轉趨脆弱，對具風險資產（尤其是中國證券）的意慾不大，而旗下部分基金出現適度資金流出。

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