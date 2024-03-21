moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

惠理集團去年轉賺2309萬元 不派末期息

惠理集團（0806）公布截至去年12月31日末期業績，去年扭虧為盈，純利達2308.8萬元，而2022年則為虧損5.44億元。業績改善主要由於集團自有資金投資（主要是旗下基金的初投資本投資）的投資收益，以及開支總額的減少抵銷了管理費收入的減少所致。年內每股盈利0.013元，不派末期息。

惠理表示，截至去年底集團資產管理規模達56億美元，較2022年底時的61億美元略減9%，主要受市場環境疲弱及部分投資者的避險心態所影響。年內收入達5.15億元，較2022年跌11.9%，集團指總收入下降乃受管理費總額減少所致。其中管理費收入總額減少至4.67億元，較2022年跌15%。

惠理指出，去年認購總額為11.58億美元，較2022年的10.25億美元增13%。而贖回總額大幅減少至14.53億美元，較2022年的23.60億美元減少38%。

集團續指，因加息、中國疫後經濟去年失去動力，以及地緣政治等因素，令市場環境疲弱，部分投資者的避險心態所影響，其信心轉趨脆弱，對具風險資產（尤其是中國證券）的意慾不大，而旗下部分基金出現適度資金流出。

其他報道

東方海外去年少賺86%至13.7億美元 末期息連特息0.181美元

瑞房羅康瑞：對內地樓市仍悲觀 應成立資管公司保交樓

李澤鉅：樓市下跌機會比上升會低些

平保去年新業務價值升7.84% 營運利潤跌19.7%

渣打香港︰高資產淨值港人年花逾87萬旅行 今年預計平均飛八次

李澤鉅：香港千祈不要失去國際金際金融中心地位

【羅仕揚專欄】廉價的專業

長和：港碼頭業務雖受壓但墨西哥生意增長抵銷影響   擬與印尼電訊伙伴攜手外闖

恒地去年賺近93億 末期息維持1.3元

恒基發展去年轉蝕7200萬元 不派息

中海油全年純利跌12.6% 末期息0.66元

九興控股去年多賺19.5%至1.4億美元 末期息61港仙

Elize PARK 1房呎售2.86萬 創項目新高價

瑞士央行意外減息 主要政策利率下調至1.5厘

利亞零售去年少賺14.9% 末期息4仙

長和去年基本盈利倒退9% 末期息少15%每股派1.775元

恒安料今年毛利率保持平穩

長實去年少賺18.7% 末期息少12.4%至1.62元

本港2月CPI升2.1% 低於預期 政府料通脹短期維持溫和

瑞安房地產去年少賺11% 末期息少9.4%至0.058元

中移動去年盈利升5% 末期息派2.4元

香港寬頻大股東據報正研究減持

理想汽車：銷售訂單不及預期 首季交付量料7.6萬至7.8萬輛