財政司司長陳茂波、中國移動通信集團董事長楊杰及創新科技及工業 局局長孫東等出席成立儀式，楊杰表示，成立中國移動（香港） 創新研究院和中國移動香港財資，前者將有助其匯聚全球創新資源， 發揮全球協同研發優勢，推進國際產、學、研合作，聚焦6G和新一 代移動通信、人工智慧、新一代互聯網等領域， 而中國移動香港財資作為中國移動境外司庫平台， 做好境外資金管理、資金服務和資金運作三項職能。

楊杰表示，集團於過去5年累計投入超過300億港元，助力提升香 港國際資訊樞紐地位。陳茂波強調，香港特區政府推動香港發展成為 國際創新科技中心，推進產業形成；同時，香港作為國際金融中心， 非常適合跨國企業管理資金、匯兌、投融資和風險管理等財資活動。

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