文章日期：2024年3月22日 17:34
投資推廣署宣布，由該署協助中國移動通信集團開設的財資中心和創新研究院今天在香港成立，善用香港的國際地位，進一步深化集團業務的長遠發展。
財政司司長陳茂波、中國移動通信集團董事長楊杰及創新科技及工業局局長孫東等出席成立儀式，楊杰表示，成立中國移動（香港）創新研究院和中國移動香港財資，前者將有助其匯聚全球創新資源，發揮全球協同研發優勢，推進國際產、學、研合作，聚焦6G和新一代移動通信、人工智慧、新一代互聯網等領域，而中國移動香港財資作為中國移動境外司庫平台，做好境外資金管理、資金服務和資金運作三項職能。
楊杰表示，集團於過去5年累計投入超過300億港元，助力提升香港國際資訊樞紐地位。陳茂波強調，香港特區政府推動香港發展成為國際創新科技中心，推進產業形成；同時，香港作為國際金融中心，非常適合跨國企業管理資金、匯兌、投融資和風險管理等財資活動。
其他報道
聚水潭集團再次遞表申上市 自2021年起持續虧損
GIC減持中電信至5.99%
全日沽空金額增67% 比率29% 4個月高 盈富沽空增3倍 比率2個月高
渣打料中國下季結束通縮 減息或延至下季末
新奧能源去年純利增16% 全年股息升逾1%
恒指收市跌363點 成交1356億 北水流入增兩倍 半年最多 恒指全周跌221點
美團上季經調整純利大升4.28倍至43.75億人幣 勝預期
彭博社：新秀麗保留私有化可能
香港鑽石總會： 業界已走出低谷 有望重返疫前水平
央廣網：恒大欺詐發債中介或需承擔責任
摩通予恒地中性評級 目標價23元
去年盈利10年來首倒退 龍湖：會逐步見底回升
滬深三大指數連跌兩個交易日 滬指全周跌0.22%
赤子城料毛利率趨向平穩 首季斥1000萬回購
中國據報正就恒大事件 調查羅兵咸永道
平保：資本市場和信用風險影響應已見底
長實減派息遭大行唱淡 曾跌逾12% 見上市新低
大摩：理想料今年交付量為56萬至64萬輛 較市場預期更保守
新灃集團發盈警 料年度虧損擴大至不多於2.1億元
龍湖去年少賺47% 末期息少71%至0.23元
半日沽空金額增57% 盈富沽空增4倍 比率達70%
恒指半日跌512點 見兩個月最大跌幅 半日成交、北水急增
萬物雲去年多賺29.3% 末期息0.777元