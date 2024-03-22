恒指今早低開117點，高位跌115點，低位跌521點，高低波幅406點。非必需消費品、金融、通訊服務、能源股推低大市。上升股份比例為18.11%，下跌為45.64%，無升跌為36.23%。

恒指收市跌363點或2.16%，報16499點，大市成交金額1356億元，較上日增加14.91%，是3月15日1390.86億元成交後最多；國指跌147點或2.5%，報5757點。恒生科技指數收報3455點，跌3.55%。

藍籌股成交金額643.09億元，佔大市成交47.42%；科指成份股成交金額313.95億元，佔大市成交23.15%；國指成份股成交金額527.54億元，佔大市成交38.9%。

24隻雙櫃台股，總成交0.59億元人民幣，相當於約0.63億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額增加15.59%，至88.8億元，佔大市成交6.54%。牛熊證成交金額47.28億元，增加21.92%；窩輪成交金額41.51億元，增加9.14%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、友邦（1299）拖累大市。匯控（0005）、中移動（0941）、小米（1810）貢獻恒指較多。

藍籌9隻升，73隻下跌，0隻無升跌。恒地（0012）升2.39%，收報23.55元，是升幅最大的藍籌，東方海外（0316）跌16.71%，收報99.7元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股6隻升，24隻下跌。升幅最大的是同程旅行（0780）創52周高，見19.96元，收報19.84元，升2.37%；跌幅最大的是京東健康（6618）收報28.05元，跌12.62%。

恒指跌穿10天線(16761.8點)、20天線(16623.06點)、100天線(16594.61點)，下試50天線(16194.09點)。科指跌穿10天線(3564.91點)、20天線(3492.39點)、100天線(3576.1點)，下試50天線(3332.17點)。

北水南下合計淨流入145.38億元，較上日增加204.66%，淨流入金額是2023年7月19日164.77億元後最多。北水連續第27日流入，累計流入1102.43億元，對上一次連續27日淨流入是2021年1月28日。南水北上合計淨流出31.38億元人民幣，較上日減少47.87%，連續第2日流出，累計流出91.59億元。

三大指數即市表現

恒指曾跌最多3.09%，是1月22日後最大跌幅，當日跌幅為3.36%。低見16341.61點，是3月8日16275.39點後最低。收市報16499.47點，是3月8日後收市新低，當日報16353.39點。

科指曾跌最多4.43%，是3月5日後最大跌幅，當日跌幅為4.54%。低見3424點，是3月11日3407.11點後最低。收市報3455.88點，是3月8日後收市新低，當日報3385.58點。第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是3月5日。

國指曾跌最多3.54%，是1月22日後最大跌幅，當日跌幅為3.59%。低見5696.23點，是3月11日5679.11點後最低。收市報5757.67點，是3月11日後收市新低，當日報5748.89點。

一周表現

恒指本周累跌1.32%或221點，跌幅是3月8日後最大，當時收市跌幅為1.42%；本周表現最佳的是吉利（0175），累升5.63%，其次為煤氣（0003）及金沙中國（1928），分別升4.89%及4.48%。而表現最差的是理想汽車（2015），累跌18.26%，其次為東方海外（0316）及舜宇（2382），分別跌18.08%及17.39%。

國指本周累跌1.08%或62點，跌幅是3月8日後最大，當時收市跌幅為1.26%；本周表現最佳的是吉利（0175），累升5.63%，其次為攜程（9961）及聯通（0762），分別升3.08%及2.94%。而表現最差的是理想汽車（2015），累跌18.26%，其次為舜宇（2382）及京東健康（6618），分別跌17.39%及9.37%。

科指本周累跌2.65%或93點，跌幅是3月8日後最大，當時收市跌幅為2.94%；本周表現最佳的是金山軟件（3888），累升12.87%，其次為平安好醫生（1833）及比亞迪電子（0285），分別升9.01%及4.07%。而表現最差的是理想（2015），累跌18.26%，其次為舜宇（2382）及蔚來（9866），分別跌17.39%及11.66%。

午後消息股表現

彭博社：新秀麗（1910）保留私有化可能。收報28.5元，跌7.17%。

摩通予恒（0012）地中性評級 目標價23元。收報23.55元，升2.39%。

赤子城（9911）料毛利率趨向平穩 首季斥1000萬回購。收報2.28元，跌10.59%。

平保（2318）：資本市場和信用風險影響應已見底。收報33.45元，跌5.77%。

長實（1113）減派息遭大行唱淡 曾跌逾12% 見上市新低。創上市新低，見32.1元，收報32.85元，跌10.73%。

大摩：理想（2015）料今年交付量為56萬至64萬輛 較市場預期更保守。收報120.4元，跌10.88%。

新灃集團（1223）發盈警 料年度虧損擴大至不多於2.1億元。收報0.82元，無升跌。

龍湖（0960）去年少賺47% 末期息少71%至0.23元。收報10.18元，跌4.14%。

萬物雲（2602）去年多賺29.3% 末期息0.777元。收報19.88元，升4.41%。

今早及隔晚消息股表現

國泰（0293）預計票價一年內回歸正常。收報8.65元，跌1.7%。

美國官員稱中芯（0981）「可能」違反美國法律。收報15.8元，跌5.5%。

阿里據報減持嗶哩嗶哩（9626）ADR。收報86.75元，跌9.35%。

新秀麗（1910）：評估提高股東價值後 決定專注尋求雙重上市。收報28.5元，跌7.17%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，美團（3690）收報88.25元，跌4.39%。中石化（0386）收報4.45元，跌2.84%。神華（1088）收報30.1元，跌1.79%。紫金礦業（2899）收報15.22元，跌2.69%。招金礦業（1818）收報9.19元，跌3.67%。國藥（1099）收報20.65元，跌1.67%。周生生（0116）收報9.16元，跌0.76%。新奧（2688）收報64.7元，跌1.3%。綠城中國（3900）收報6.45元，跌1.38%。有線（1097）收報0.029元，無升跌。九毛九（9922）收報5.86元，跌4.4%。優品360（2360）收報2元，無升跌。

中信銀行（0998）去年純利按年升7.91%，每股派息0.356元。收報4.19元，無升跌。

美高梅（2282）去年扭虧賺26.38億， 恢復派特別息0.104元。收報13.04元，升6.89%。

惠理集團（0806）去年轉賺2309萬元，不派末期息。收報1.84元，跌1.08%。

融創中國（1918）料去年虧損收窄至70億至90億人幣。收報1.14元，無升跌。

中移動（0941）：3年內逐步提升派息率至75%以上，並會適時回購。收報67.25元，升0.6%。

東方海外（0316）去年少賺86%至13.7億美元，末期息連特息0.181美元。收報99.7元，跌16.71%。

平保（2318）去年新業務價值升7.84%，營運利潤跌19.7%。收報33.45元，跌5.77%。

恒地（0012）去年賺近93億，末期息維持1.3元。收報23.55元，升2.39%。

恒基發展（0097）去年轉蝕7200萬元，不派息。收報0.123元，跌5.38%。

中海油（0883）全年純利跌12.6%，末期息0.66元。收報17.72元，跌2.74%。

九興控股（1836）去年多賺19.5%至1.4億美元，末期息61港仙。創52周高，見12.5元，收報12.4元，升5.08%。

長和（0001）去年基本盈利倒退9%，末期息少15%每股派1.775元。收報39.35元，跌2.6%。

利亞零售（0831）去年少賺14.9%，末期息4仙。見52周低0.63元，收報0.65元，跌2.99%。

恒安（1044）料今年毛利率保持平穩。收報24.85元，跌4.42%。

長實（1113）去年少賺18.7%，末期息少12.4%至1.62元。創上市新低，見32.1元，收報32.85元，跌10.73%。

瑞安房地產（0272）去年少賺11%，末期息少9.4%至0.058元。收報0.69元，升2.99%。

中移動（0941）去年盈利升5%，末期息派2.4元。收報67.25元，升0.6%。

香港寬頻（1310）大股東據報正研究減持。收報3.04元，升2.01%。

理想汽車（2015）：銷售訂單不及預期，首季交付量料7.6萬至7.8萬輛。收報120.4元，跌10.88%。

破頂股表現

破頂股包括，金侖控股有限公司（1783）創上市新高，見3.62元，收報3.62元，升2.84%；力天影業（9958）創上市新高，見4.71元，收報4.59元，升3.61%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8744.65元，收報8744.2元，升0.01%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1070元，收報1070元，升0.03%；ＧＸ亞太高股息率（3116）創上市新高，見81元，收報77元，跌3.89%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1047.8元，收報1047.8元，升0.06%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見21.14元，收報21.06元，升0.29%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1118.9元，收報1118.9元，升0.05%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見549.5元，收報549.5元，升0.03%；Ａ南方港元－Ｒ（83125）創上市新高，見1027.4元，收報1027.4元，升0.72%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84406）創上市新高，見1034.65元，收報1034.65元，升0.25%；知行汽車（1274）創上市新高，見79.85元，收報77.9元，升0.52%；中國動向（3818）創52周高，見0.4元，收報0.38元，跌1.3%；瑞聲（2018）創52周高，見25.2元，收報25元，升10.13%；卓越教育集團（3978）創52周高，見3.3元，收報3.22元，升2.22%；東軟教育（9616）創52周高，見3.5元，收報3.47元，升4.2%；華晨中國（1114）創52周高，見5.71元，收報5.66元，升8.85%；L'OCCITANE（0973）創52周高，見31.75元，收報31.5元，升2.27%；中國外運（0598）創52周高，見3.69元，收報3.55元，跌3.27%。

破頂指數成份股包括，同程旅行（0780）創52周高，見19.96元，收報19.84元，升2.37%；創科實業（0669）創52周高，見106.9元，收報103.9元，跌0.57%。

破底股方面

36隻股份創上市新低，其中十隻包括，萬科（2202）低見5.33元，收報5.38元，跌2.71%；當代置業（1107）低見0.021元，收報0.024元，跌4%；中駿集團（1966）低見0.134元，收報0.14元，跌3.45%；中梁（2772）低見0.2元，收報0.204元，跌5.12%；蔚來（9866）低見38.85元，收報39元，跌3.11%；長實集團（1113）低見32.1元，收報32.85元，跌10.73%；思捷環球（0330）低見0.191元，收報0.201元，升0.5%；盈大地產（0432）低見0.191元，收報0.193元，跌3.02%；國美零售（0493）低見0.018元，收報0.019元，跌5%；順誠（0531）低見0.151元，收報0.151元，跌11.18%。

74隻股份創52周低，其中十隻包括，粤海置地（0124）低見0.41元，收報0.415元，跌2.35%；舜宇（2382）低見41.35元，收報43.7元，跌6.72%；鷹君（0041）低見10.8元，收報10.84元，跌1.45%；中遠海運港口（1199）低見4.26元，收報4.28元，跌2.06%；友邦（1299）低見55.75元，收報55.95元，跌1.93%；領展（0823）低見34.55元，收報34.7元，跌3.34%；藥明生物（2269）低見12.94元，收報13.04元，跌8.17%；東勝旅遊（0265）低見0.024元，收報0.025元，升4.17%；華誼騰訊娛樂（0419）低見0.07元，收報0.083元，升6.41%；中國聖牧 （1432）低見0.19元，收報0.19元，跌0.52%。

異動股

上升異動股，包括，駿傑集團控股（8188）創52周高，見0.25元，收報0.232元，升60%；濠亮環球（8118）收報0.123元，升53.75%；威訊控股（1087）收報0.44元，升41.94%；豐展控股（1826）收報0.061元，升38.64%；榮暉控股（8213）創52周高，見0.93元，收報0.91元，升33.82%；中旭未來（9890）收報23.45元，升29.7%；太和控股（0718）收報0.036元，升28.57%；靖洋集團（8257）收報0.068元，升28.3%；強泰環保（1395）收報0.075元，升25%；迪諾斯環保（1452）創52周高，見0.118元，收報0.115元，升23.66%；順泰控股（1335）收報0.07元，升20.69%。

下跌異動股，包括，未來數據集團（8229）見52周低0.395元，收報0.395元，跌34.17%；新豐泰集團（1771）收報0.48元，跌29.41%；開明投資（0768）收報0.018元，跌28%；禪遊科技（2660）收報3.58元，跌24.63%；巨匠建設（1459）創上市新低，見0.325元，收報0.355元，跌24.47%；德信中國（2019）創上市新低，見0.042元，收報0.065元，跌22.62%；五礦地產（0230）收報0.255元，跌21.54%；順龍控股（0361）收報0.039元，跌20.41%；中國金控（0875）見52周低1.54元，收報1.58元，跌20.2%；齊合環保（0976）收報0.58元，跌19.44%；中天順聯（0994）創上市新低，見0.236元，收報0.242元，跌19.33%。

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