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新奧能源去年純利增16% 全年股息升逾1%

新奧能源（2688）去年度盈利68.2億元（人民幣·下同），按年升16.2%，每股盈利6.05元，派末期股息每股2.31港元，全年股息2.95港元，升1.4%。

集團營業額1138.6億元，升3.5%，其中泛能業務及智家業務帶來可觀收益，惟天然氣業務受制於工業用氣疲軟所拖累。至於核心利潤75.9億元，跌4.8%，期內天然氣銷售量251.4億平方米，跌3.1%，而燃氣批發業務收入及毛利較去年分別下跌0.9%及60%，至296.95億元及10.95億元，主要因為國際天然氣價格高位回落影響。

集團共有86個泛能項目完成建設並投入運營，累計已投運泛能項目達296個，泛能銷售量347億千瓦時，同比增長56%，去年泛能業務收入上升32.5%至145.13億元，毛利亦增加22.6%至19.07億元。至於智家業務收入37.02億元，上升18.9%;毛利25.17億元，上升21.1%。 單戶創值收入為124元，增加5.1%。

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