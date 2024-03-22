集團營業額1138.6億元，升3.5%， 其中泛能業務及智家業務帶來可觀收益， 惟天然氣業務受制於工業用氣疲軟所拖累。至於核心利潤75.9億元， 跌4.8%，期內天然氣銷售量251.4億平方米，跌3.1%， 而燃氣批發業務收入及毛利較去年分別下跌0.9%及60%， 至296.95億元及10.95億元， 主要因為國際天然氣價格高位回落影響。

集團共有86個泛能項目完成建設並投入運營， 累計已投運泛能項目達296個，泛能銷售量347億千瓦時， 同比增長56%，去年泛能業務收入上升32.5%至145. 13億元，毛利亦增加22.6%至19.07億元。 至於智家業務收入37.02億元，上升18.9%;毛利25. 17億元，上升21.1%。 單戶創值收入為124元，增加5.1%。

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