文章日期：2024年3月22日 16:56
新奧能源（2688）去年度盈利68.2億元（人民幣·下同），按年升16.2%，每股盈利6.05元，派末期股息每股2.31港元，全年股息2.95港元，升1.4%。
集團營業額1138.6億元，升3.5%，其中泛能業務及智家業務帶來可觀收益，惟天然氣業務受制於工業用氣疲軟所拖累。至於核心利潤75.9億元，跌4.8%，期內天然氣銷售量251.4億平方米，跌3.1%，而燃氣批發業務收入及毛利較去年分別下跌0.9%及60%，至296.95億元及10.95億元，主要因為國際天然氣價格高位回落影響。
集團共有86個泛能項目完成建設並投入運營，累計已投運泛能項目達296個，泛能銷售量347億千瓦時，同比增長56%，去年泛能業務收入上升32.5%至145.13億元，毛利亦增加22.6%至19.07億元。至於智家業務收入37.02億元，上升18.9%;毛利25.17億元，上升21.1%。 單戶創值收入為124元，增加5.1%。
其他報道
彭博社：新秀麗保留私有化可能
香港鑽石總會： 業界已走出低谷 有望重返疫前水平
央廣網：恒大欺詐發債中介或需承擔責任
摩通予恒地中性評級 目標價23元
去年盈利10年來首倒退 龍湖：會逐步見底回升
滬深三大指數連跌兩個交易日 滬指全周跌0.22%
赤子城料毛利率趨向平穩 首季斥1000萬回購
中國據報正就恒大事件 調查羅兵咸永道
平保：資本市場和信用風險影響應已見底
長實減派息遭大行唱淡 曾跌逾12% 見上市新低
大摩：理想料今年交付量為56萬至64萬輛 較市場預期更保守
新灃集團發盈警 料年度虧損擴大至不多於2.1億元
龍湖去年少賺47% 末期息少71%至0.23元
半日沽空金額增57% 盈富沽空增4倍 比率達70%
恒指半日跌512點 見兩個月最大跌幅 半日成交、北水急增
萬物雲去年多賺29.3% 末期息0.777元
歐盟擬對蘋果和谷歌進行調查
美眾議員提新法案 阻共同基金投資追蹤中國股指產品
人民幣跌至4個月低位 中國大型銀行據報出手沽美元托市
「日圓先生」榊原英資估計日央行年內不加息
國泰預計票價一年內回歸正常
港元拆息全線向上 1個月HIBOR連升5日 創4個月高
比特幣ETF創推出以來最大三日淨流出
韓媒指iPhone 16全系列採用「超窄邊框」技術