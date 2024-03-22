大發地產（6111）公布，太子爺兼主席葛一暘因其個人健康情況，已辭任執行董事及董事會主席，自 2024年3月22日（今日）起生效。葛一暘已獲委任為集團戰略發展顧問，即時生效，並將於戰略發展及卓越運營方面繼續為集團提供指導意見。
集團同時公布，委任現年34歲、在中國房地產行業僅有4年工作經驗的高山為執董兼主席，即日生效。高山於2020年6月加入大發，主要負責制定公司戰略規劃、業務拓展以及集團的運營和行政管理工作，他目前亦擔任公司多家附屬公司的董事及法定代表人。
集團指，高山在中國房地產行業擁有4年的工作經驗。在加入集團前，他一直專注於其個人業務發展，曾於昆山日順包裝材料有限公司和上海中城衛保安服務集團有限公司擔任行政管理職位，主要負責兩間公司的整體戰略規劃、優化運營以及業務拓展職能。
根據董事服務合約，高山將收取作為執行董事及主席每年合共金額26.3萬元人民幣的董事酬金、管理層花紅及其他實物福利。
此外，集團任獨立非執行董事霍浩然亦辭任，同樣即日生效。
股份於2023年4月3日起停牌，將繼續停牌。
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