集團同時公布，委任現年34歲、在中國房地產行業僅有4年工作經驗的高山為執董兼主席，即日生效。高山於2020年6月加入大發，主要負責制定公司戰略規劃、業務拓展以及集團的運營和行政管理工作，他目前亦擔任公司多家附屬公司的董事及法定代表人。

集團指，高山在中國房地產行業擁有4年的工作經驗。在加入集團前，他一直專注於其個人業務發展，曾於昆山日順包裝材料有限公司和上海中城衛保安服務集團有限公司擔任行政管理職位，主要負責兩間公司的整體戰略規劃、優化運營以及業務拓展職能。

根據董事服務合約，高山將收取作為執行董事及主席每年合共金額26.3萬元人民幣的董事酬金、管理層花紅及其他實物福利。

此外，集團任獨立非執行董事霍浩然亦辭任，同樣即日生效。

股份於2023年4月3日起停牌，將繼續停牌。

其他報道

聚水潭集團再次遞表申上市 自2021年起持續虧損

GIC減持中電信至5.99%

全日沽空金額增67% 比率29% 4個月高 盈富沽空增3倍 比率2個月高

渣打料中國下季結束通縮 減息或延至下季末

新奧能源去年純利增16% 全年股息升逾1%

恒指收市跌363點 成交1356億 北水流入增兩倍 半年最多 恒指全周跌221點

美團上季經調整純利大升4.28倍至43.75億人幣 勝預期

彭博社：新秀麗保留私有化可能

香港鑽石總會： 業界已走出低谷 有望重返疫前水平

央廣網：恒大欺詐發債中介或需承擔責任

摩通予恒地中性評級 目標價23元

去年盈利10年來首倒退 龍湖：會逐步見底回升

滬深三大指數連跌兩個交易日 滬指全周跌0.22%

赤子城料毛利率趨向平穩 首季斥1000萬回購

中國據報正就恒大事件 調查羅兵咸永道

平保：資本市場和信用風險影響應已見底

長實減派息遭大行唱淡 曾跌逾12% 見上市新低

大摩：理想料今年交付量為56萬至64萬輛 較市場預期更保守

新灃集團發盈警 料年度虧損擴大至不多於2.1億元

龍湖去年少賺47% 末期息少71%至0.23元

半日沽空金額增57% 盈富沽空增4倍 比率達70%

恒指半日跌512點 見兩個月最大跌幅 半日成交、北水急增

萬物雲去年多賺29.3% 末期息0.777元