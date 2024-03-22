集團經調整虧損也降61.3%，至2.8億元，因《以閃亮之名》 於期內在內地、歐美及東南亞等上線導致收益增加、利息收入增加; 外匯虧損及按公允價值計量且其變動計入損益的金融工具虧損均有所 減少導致其他虧損淨額減少，及研發成本削22%控制導致相關費用 降低。

截至去年12月31日，集團共推出20款精品手遊， 在超過170個地區市場發行可支持14種語言的多個地區版本， 產品矩陣包括MMORPG、SLG、 女性向和策略卡牌等多種品類。 正在運營中的13款遊戲的全球累計註冊用戶數超過1.5億人， 至今遊戲全球累計流水已超過10億元。 預期於今年至2026年期間在全球推出8款MMORPG、 SLG、放置RPG、策略卡牌及其他類型的遊戲產品。

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