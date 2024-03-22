經營香格里拉酒店、嘉里酒店等的香格里拉（亞洲）（0069）公布，去年扭虧為盈，賺1.841億美元，2022年虧損1.585億美元﹔每股盈利為0.0517美元，派末期息每股0.15港元，2022年無派息。若不計及非營運項目純利5510萬美元，則營運項目純利為1.29億美元，較2022年虧損1.616億美元大幅好轉。
集團去年綜合收入按年增46.5%至21.418億美元，酒店業務的復甦主要由內地和香港在2023年初解封後帶動，而世界其他地區的酒店則繼續出現強勁的旅行需求。
去年集團酒店的加權平均入住率為62%，按年升20個百分點，加權平均每房收入為108美元，按年增加69%。入住率上升主要是由於自2023年初解封以來中國大陸及香港業務復甦，以及其他城市持續得益於中國出境旅客。
若不計入內地，去年加權平均入住率為62%，按年升16個百分點。於截至2023年12月31日止年度，每房收入為149美元，按年增加49%。
至於本港入住率達70%，按年增32個百分點﹔房價亦按年升44.67%至每晚285美元﹔每房收入按年增1.65倍至199美元。集團指，是受中國大陸商務及休閒旅遊需求復甦的推動，令香港酒店的入住率及每房收入均出現強勁復甦。去年香港酒店物業的總收入增加94.2%至3.043億美元。
內地去年入住率為63%，按年增25個百分點﹔每房收入為76美元，按年增105%﹔年內，於解封後所有四線城市的業務均出現強勁復甦。
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