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鷹君：支持23條 為香港立下更安全的發展環境

再有本港發展商表態支持23條立法。鷹君集團（0041）表示，支持《基本法》第23條完成立法，為香港立下更安全的發展環境，進一步確保「一國兩制」行穩致遠。

鷹君指，在更安全穩定的營商環境下，企業商界定能把握經濟機遇，推動社會發展，攜手構建繁榮安定的社會。

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