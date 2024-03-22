文章日期：2024年3月22日 19:44
K CASH集團（02483）去年度盈利5156.6萬元，跌24%，受預期信貸虧損淨額升48%，至5580萬元，以及一般及行政開支升至8082萬元所拖累，每股盈利13.42仙，派末期股息每股1.998仙。
集團利息收入升6.3%，至約2.5億元，其中無抵押業主貸款利息收入上升16.4%至1.7億元，因平均貸款結餘升約11%，但私人貸款利息收入跌約11%。至於去年淨利息收益率21.3%，跌1.9個百分點。集團預期利率續高企，貸款產品的利率差距或下降。
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