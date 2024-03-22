集團利息收入升6.3%，至約2.5億元， 其中無抵押業主貸款利息收入上升16.4%至1.7億元， 因平均貸款結餘升約11%，但私人貸款利息收入跌約11%。 至於去年淨利息收益率21.3%，跌1.9個百分點。 集團預期利率續高企，貸款產品的利率差距或下降。

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