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明發集團盈警 料去年轉蝕最多8億人幣

明發集團（0846）發盈警，料2023年度轉蝕介乎約5億元至8億元人民幣（下同），2022年度則錄得利潤約1860萬元。

明發指，虧損主要是由於投資物業於2023年出現估值虧損。投資物業估值減少乃主要由於商用物業的市場價值整體下跌所致。

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