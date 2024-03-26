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港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升7日 創兩個半月

港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升7日，升2.98點子至4.86452%，是1月9日後最高，當日報4.90583%。對上一次連升7日是2023年11月27日，當日拆息報5.53411%。

港元現報7.8226元貶值7點子，曾貶值最多9點子，報7.8228元，亦曾升值最多10點子，報7.8209元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌36.75點子至4.54607%，是3月21日後最低；1星期HIBOR升6.64點子至5.37173%，是2023年12月28日後最高；2星期HIBOR升4.63點子至5%，是2023年12月29日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.91點子至4.73941%，是1月23日後最高；6個月期HIBOR升0.89點子至4.76375%，是1月23日後最高；12個月期HIBOR跌0.11點子至4.88208%，是3月22日後最低。

美元指數現報104.174貶值0.05點或0.05%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.44319%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.6983%，連續4日收窄，利差是2024年1月23日後最窄，當日差距為-0.6967%。

對上一次連續4日收窄，是2024年3月07日，當日利差報-0.9072%。

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