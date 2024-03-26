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北控水務去年多賺六成 末期息維持8.7仙

北控水務（0371）公布，截至2023年12月底止年度，公司股東應佔溢利按年增長60.5%，至18.96億元（人民幣，下同），每股盈利18.24分，派發末期股息每股8.7港仙，按年持平。

期內收入245.2億元，升14.1%，除息稅折舊攤銷前溢利為89.31億元，按年增加25%。

北控表示，去年因水處理服務之營業收入貢獻增加，以及自去年下半年起將北控城市資源綜合入賬，帶動收入增長。

截至去年底，集團就合共1,455座水廠及鄉鎮污水處理設施（其中包括1,215座污水處理廠及鄉鎮污水處理設施、170座自來水廠、69座再生水處理廠及1座海水淡化廠）訂立服務特許權安排及委託協議。年內新項目每日總設計能力為155萬噸，包括規模25.9萬噸之建造－經營－移交（「BOT」）項目、規模15.4萬噸之移交－經營－移交（「TOT」） 項目、規模6.3萬的建造－擁有－經營（「BOO」）項目、規模10.2萬噸之委託營運項目，及透過併購所得規模5.5萬噸之項目。

由於委託營運項目到期等原因，集團年內退出項目之每日設計能力合共為187.2萬噸。於去年底，每日總設計能力為4396萬噸。

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