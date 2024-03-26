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申洲國際去年少賺0.13% 末期息1.08元 全年派息增6.3%

申洲國際（2313）公布截至去年底止年度業績，年內股東應佔溢利45.57億元人民幣（下同），按年跌0.13%，每股盈利3.03元，末期股息每股普通股1.08港元，連同已派發的中期息0.95港元，全年派息2.03港元，按年升6.3%，年內年派息比率約為60.3%。

集團收入錄249.7億元，按年下跌約10.1%。運動類產品之銷售額約180.32億元，按年跌13.6%，主要是銷售於歐洲市場和美國市場之運動服裝訂單需求下降；休閒類產品銷售額錄56.73億元，按年下跌1.4%，主要由於日本市場及其他市場之休閒服裝採購需求減少；內衣類產品銷售額錄10.67億元，按年升30.2%；主要來自於日本市場及其他市場之內衣採購需求增加所致；其他針織品銷售額錄1.99億元，按年跌41.6%。主要原因是去年口罩產品停產所致。剔除口罩產品，其他針織品銷售比去年輕微增長約0.4%。

去年毛利率約為24.3%，比去年上升了約2.2個百分點。年內毛利額約60.6億元，按年跌1.1%。

 

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