集團收入錄249.7億元，按年下跌約10.1%。運動類產品之銷售額約180.32億元，按年跌13.6%，主要是銷售於歐洲市場和美國市場之運動服裝訂單需求下降；休閒類產品銷售額錄56.73億元，按年下跌1.4%，主要由於日本市場及其他市場之休閒服裝採購需求減少；內衣類產品銷售額錄10.67億元，按年升30.2%；主要來自於日本市場及其他市場之內衣採購需求增加所致；其他針織品銷售額錄1.99億元，按年跌41.6%。主要原因是去年口罩產品停產所致。剔除口罩產品，其他針織品銷售比去年輕微增長約0.4%。

去年毛利率約為24.3%，比去年上升了約2.2個百分點。年內毛利額約60.6億元，按年跌1.1%。

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