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恒指半日跌12點 北水轉流入 百樂皇宮上市曾升27%半日升6%

市場觀望本周美通脹國數據及鮑威爾言論，美期反彈。國務院總理李強繼續唱好經濟前景，A股個別發展。人民幣中間價連續第二天調強，繼續釋放維穩信號，離岸人民幣續彈，在岸價回軟，兩者差價續收窄，目前為離岸價高約0.0282元。港股先升後跌，恒指曾升穿20天線、100天線，北水轉流入。

恒指今早高開74點，高位升179點，低位跌21點，高低波幅201點。非必需消費品、能源、衛生保健、材料股推低大市。上升股份比例為20.43%，下跌為30.44%，無升跌為49.11%。

恒指半日跌12點或0.08%，報16461點，大市成交金額505億元；國指升9點或0.17%，報5764點。恒生科技指數收報3433點，跌0.11%。

藍籌股成交金額245.35億元，佔大市成交48.58%；科指成份股成交金額106.8億元，佔大市成交21.14%；國指成份股成交金額178.63億元，佔大市成交35.37%。

24隻雙櫃台股，總成交0.23億元人民幣，相當於約0.25億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額減少26.52%，至59.66億元，佔大市成交11.8%。牛熊證成交金額27.53億元，減少33.56%；窩輪成交金額32.13億元，減少19.19%。

友邦（1299）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）拖累大市。騰訊（0700）、匯控（0005）、建行（0939）貢獻恒指較多。

藍籌37隻升，42隻下跌，3隻無升跌。招商銀行（3968）升4.5%，收報31.35元，是升幅最大的藍籌，新奧（2688）跌4.64%，收報58.6元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股11隻升，19隻下跌。升幅最大的是百度（9888）收報103.8元，升3.08%；跌幅最大的是比亞迪電子（0285）收報28元，跌5.08%。

恒指續低於10天線(16687.16點)，曾升穿20天線(16598.52點)、100天線(16578.77點)。科指續低於10天線(3539.33點)、20天線(3491.09點)、100天線(3568.67點)。

北水南下合計淨流入27.68億元，終止連續單日流出，淨流入金額是3月22日145.38億元後最多。。南水北上合計淨流入17.44億元人民幣，較上日減少68.69%，連續第2日流入，累計流入73.15億元。

思捷（0330）：瑞士附屬提交破產申請。創上市新低，見0.154元，收報0.16元，跌13.98%。

華潤萬象生活（1209）全年多賺32% 末期息48.1分。收報23.7元，跌2.67%。

潤地（1109）全年多賺11% 勝預期 增派末期息1.243元。收報24.65元，升1.44%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，安踏（2020）收報79.5元，跌1.85%。比亞迪（1211）收報212元，升0.47%。中國電信（0728）收報4.1元，升0.24%。海底撈（6862）收報16.9元，跌1.05%。蒙牛（2319）收報18.96元，跌2.27%。農夫山泉（9633）收報41.1元，升0.37%。商湯（0020）平上市低位0.76元，收報0.77元，跌1.28%。申洲國際（2313）收報65.2元，升0.54%。康師傅（0322）收報8.93元，跌1.76%。藥明生物（2269）收報13.54元，跌3.42%。萬洲（0288）收報5.13元，升0.2%。愛康醫療（1789）收報4.62元，跌1.7%。北控水務集團（0371）收報1.95元，跌1.52%。藍月亮集團（6993）收報1.83元，跌0.54%。希瑪眼科（3309）收報2.85元，跌1.72%。中海物業（2669）收報5.81元，跌2.52%。香港中旅（0308）收報1.28元，跌1.54%。華潤醫藥（3320）收報5.28元，升0.76%。中信証券（6030）見52周低13.04元，收報13.12元，跌0.46%。復星醫藥（2196）收報12.98元，跌1.96%。海昌海洋公園（2255）收報0.73元，升2.82%。H&H國際（1112）收報11元，升1.29%。叙福樓（1978）收報0.95元，升1.06%。美聯集團（1200）收報0.98元，跌3.92%。日清食品（1475）收報4.8元，跌0.21%。中國財險（2328）收報10.3元，跌0.77%。人保集團（1339）收報2.46元，跌1.2%。

百樂皇宮（2536）上市，定價2.6元。台老虎機公司向上國際認購百樂皇宮7000萬元新股，擬拓歐洲市場。收報2.77元，升6.54%。曾升最多27.69%。

鴻福堂（1446）去年轉蝕3460萬元，今年僅開2店兼考慮加價。收報0.164元，跌15.9%。

粵投（0270）受內房低迷影響致待售樓盤減值18億，全年盈利31.22億少賺34.5%。見52周低3.66元，收報3.77元，跌18.92%。

綠城（3900）核心純利持平，末期息減14%。收報6.31元，跌4.68%。

珍酒李渡（6979）去年盈利大增1.26倍逾23億人幣，首派末期息0.18港元。收報10.72元，升1.52%。

融創服務（1516）本業多賺3%，末期息每股0.143元。收報2元，跌2.44%。

中渝置地（1224）去年淨虧損19.37億。收報1.23元，無升跌。

世茂（0813）境外債務重組出爐，共4選項包括發長短債及零息強制CB等。收報0.49元，升3.16%。

招行（3968）去年多賺6%，派息1.972元人幣增13.5%。收報31.35元，升4.5%。

紫金（2899）：集團往外併購難免被人鎖定成目標。收報14.86元，跌3.76%。

雅生活（3319）去年盈利跌75%，末期息0.06元人幣。收報3.28元，跌2.38%。

中化化肥（0297）去年盈利跌逾四成，末期息少逾兩成派4.91仙。收報0.82元，無升跌。

中海外宏洋（0081）去年少賺27%，末期息削至0.11元。收報1.86元，無升跌。

港通（0032）去年扭虧賺5.2億，末期息維持0.24元。收報7.23元，無升跌。

交銀國際（3329）去年虧損收窄至14.7億元，不派末期息。收報0.29元，跌1.69%。

珠江船務（0560）去年多賺22%末期息5仙，本地渡輪客運量升8%。收報0.82元，無升跌。

中國太平（0966）新業務價值去年增2.2%，末期息多派15%。收報6.62元，升2.32%。

中石油（0857）去年賺1611億人幣創新高，末期息增4.5%至0.23元人幣。收報6.5元，升0.62%。

零跑（9863）去年虧損收窄至42.16億元人幣，毛利率為0.5%。收報25.4元，升6.5%。

稻草熊娛樂（2125）上年盈轉虧，蝕1.09億人幣。收報0.45元，無升跌。

華南城（1668）發盈警，料2023財年稅後虧損介乎40億至50億元。收報0.151元，跌0.66%。

中石化（0386）：冀化工業務扭虧，分紅比率維持穩定高位。收報4.44元，跌1.11%。

中國消費降級礙復蘇，天虹國際（2678）去年轉蝕3.76億人幣。收報4.42元，升2.08%。

景瑞（1862）料去年虧損收窄至最多20億人幣。收報0.038元，升11.76%。

百融雲（6608）去年純利升四成不派息，擬斥2.5億元回購股份。收報11.7元，跌18.07%。

東亞（0023）夥壹賬通征信，用商業數據通，助中小企貸款。收報9.36元，跌0.11%。

龍湖（0960）據報擬用銀行貸款償還保險公司債務。收報10.98元，升3%。

鴻興印刷（0450）去年多賺1.3倍，末期息連特別息派9仙。收報1.15元，跌0.86%。

破頂股表現

破頂股包括，DEYUN HOLDING（1440）創上市新高，見3.16元，收報3.03元，跌0.66%；萬國國際礦業（3939）創上市新高，見7.48元，收報7.12元，跌3.65%；Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見14.22元，收報14.2元，升3.27%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1071.1元，收報1071.1元，升0.09%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見873.1元，收報873.1元，升0.12%；Ａ潘渡區塊鏈主題（3112）創上市新高，見14.79元，收報14.79元，升4.89%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1047.9元，收報1047.6元，升0.01%；Ａ三星區塊鏈（3171）創上市新高，見28.46元，收報28.46元，升2.3%；知行汽車（1274）創上市新高，見84.55元，收報83.8元，升4.1%；美中嘉和（2453）創上市新高，見23.9元，收報23.6元，升11.85%；樂思集團（2540）創上市新高，見5.27元，收報4.8元，無升跌；卓越教育集團（3978）創52周高，見3.43元，收報3.16元，跌6.51%；美高梅中國（2282）創52周高，見13.6元，收報13.3元，升1.53%；華晨中國（1114）創52周高，見5.95元，收報5.79元，升2.12%；白花油（0239）創52周高，見2.2元，收報2.2元，升1.38%；博雅互動（0434）創52周高，見2.88元，收報2.63元，升7.79%；天大藥業（0455）創52周高，見0.28元，收報0.25元，跌5.66%；新華文軒（0811）創52周高，見8.44元，收報8.15元，跌1.09%。

破頂指數成份股包括，創科實業（0669）創52周高，見109.6元，收報107.6元，升2.77%；宏橋（1378）創52周高，見8.7元，收報8.4元，升0.24%。

破底股方面

32隻股份創上市新低，其中十隻包括，中駿商管（0606）低見0.4元，收報0.4元，跌5.88%；花樣年（1777）低見0.028元，收報0.032元，跌5.88%；有線（1097）低見0.027元，收報0.028元，跌6.67%；星島（1105）低見0.26元，收報0.275元，跌14.06%；長實集團（1113）低見32.05元，收報32.05元，跌1.54%；佳兆業資本（0936）低見0.199元，收報0.201元，升0.5%；思捷環球（0330）低見0.154元，收報0.16元，跌13.98%；綠地香港（0337）低見0.248元，收報0.25元，跌9.09%；盈大地產（0432）低見0.189元，收報0.189元，跌2.58%；海螺環保（0587）低見0.82元，收報0.82元，跌9.89%。

43隻股份創52周低，其中十隻包括，粤海置地（0124）低見0.36元，收報0.36元，跌12.2%；中信証券（6030）低見13.04元，收報13.12元，跌0.46%；舜宇（2382）低見41.05元，收報41.6元，跌3.26%；鷹君（0041）低見10.8元，收報10.82元，跌0.55%；中遠海運港口（1199）低見4.12元，收報4.12元，跌2.83%；友邦（1299）低見52.2元，收報53.5元，跌2.37%；領展（0823）低見33.2元，收報33.3元，跌3.2%；遠東發展（0035）低見1.03元，收報1.04元，跌0.95%；COSMOPOL INT'L（0120）低見0.96元，收報0.98元，跌7.55%；粵海置地（0124）低見0.36元，收報0.36元，跌12.2%。

異動股

上升異動股，包括，米虫元宇宙（8645）創52周高，見0.9元，收報0.68元，升151.85%；東方匯財證券（8001）收報0.099元，升32%；超盈國際控股（2111）創52周高，見1.67元，收報1.55元，升31.36%；YEAH YEAH GROUP（8082）創52周高，見0.045元，收報0.04元，升25%；新福港（1447）收報0.61元，升22%；大健康國際（2211）收報0.074元，升21.31%；濠亮環球（8118）收報0.108元，升18.68%；國美金融科技（0628）收報0.295元，升18.47%；基石金融（8112）收報0.53元，升17.78%；中國環保能源（0986）收報0.067元，升17.54%；南方錳業（1091）收報0.27元，升17.39%。

下跌異動股，包括，泰凌醫藥（1011）創上市新低，見0.022元，收報0.023元，跌23.33%；能源及能量環球（1142）收報0.315元，跌23.17%；榮暉控股（8213）收報0.6元，跌22.08%；萬順集團控股（1746）收報0.138元，跌19.3%；宏海控股集團（8020）收報0.017元，跌19.05%；粵海投資（0270）見52周低3.66元，收報3.77元，跌18.92%；中國興業控股（0132）收報0.108元，跌18.18%；百融雲－Ｗ（6608）收報11.7元，跌18.07%；協同通信（1613）收報0.59元，跌18.06%；宏光半導體（6908）創上市新低，見0.345元，收報0.375元，跌17.58%；北大青鳥環宇（8095）收報0.365元，跌17.05%。

 

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