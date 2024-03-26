市場觀望本周美通脹國數據及鮑威爾言論，美期反彈。國務院總理李強繼續唱好經濟前景，A股個別發展。人民幣中間價連續第二天調強，繼續釋放維穩信號，離岸人民幣續彈，在岸價回軟，兩者差價續收窄，目前為離岸價高約0.0282元。港股先升後跌，恒指曾升穿20天線、100天線，北水轉流入。