該中小企融資基金由多個貸款方案組合而成，包括中小企融資擔保計下八成及九成信貸擔保產品、創科貸款、貿易貸款、循環貸款等等。恒生銀行商務理財業務總監黃宏活表示，每間中小企貸款需求亦不同，而向恒生申請貸款的中小企不設最少貸款門檻。

李秀怡表示，該行與旗下客戶討論時，發現現時中小企營商挑戰為業務現金流不足、未恢復疫前平、營運成本增加，以及需要緣色轉型等等。她續指，認為目前市場中小企一定的融資需求，而市場憧憬減息，將增加融資及投資需求，更指若是次330億元融資基金反應熱烈而耗盡，該行亦有彈性將其融資基金加碼。

另外，恒生會主動聯絡約8000位現有中小企客户，向其提供預先審核貸款，其貸款毋須提供抵押品及財務報表。李秀怡表示，恒生目前服務香港約四分之一的中小企，而其中小企客戶行業包括貿易公司、餐飲零售，亦有初創公司等等。

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