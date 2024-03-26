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無印良品：港澳地區首間服飾專賣店今開幕 港人北上消費無礙銷情

港澳地區首間無印良品服飾專賣店今日於利舞臺廣場舉行開幕儀式。該店鋪將在3月28日（星期四）正式開業。

無印良品（香港）有限公司執行總監角田徹表示，新店以售賣服飾為主題，是為將銅鑼灣兩間無印良品劃分不同職能，並向顧客展現差異化優勢。有別於以往大眾認為無印良品多以銷售食品及日用品為主，利舞臺店內主打功能類服飾，亦可迎合香港人消費口味和疫情後新消費模式。

角田徹稱，無印良品未來依然會繼續擴大在香港的市場佔有率，將更多商品展現給顧客。今年11月，無印良品會在九龍區開設新店，今年8至9月份亦有計劃擴張如太古廣場分店等已有店鋪，預計面積將擴張一倍以上。

另外，角田徹認為，港人北上消費並不會威脅香港無印良品的銷售情況。他指出，公司在新的消費風向下面臨競爭，但有競爭才會有進步。

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