港澳地區首間無印良品服飾專賣店今日於利舞臺廣場舉行開幕儀式。該店鋪將在3月28日（星期四）正式開業。
無印良品（香港）有限公司執行總監角田徹表示，新店以售賣服飾為主題，是為將銅鑼灣兩間無印良品劃分不同職能，並向顧客展現差異化優勢。有別於以往大眾認為無印良品多以銷售食品及日用品為主，利舞臺店內主打功能類服飾，亦可迎合香港人消費口味和疫情後新消費模式。
角田徹稱，無印良品未來依然會繼續擴大在香港的市場佔有率，將更多商品展現給顧客。今年11月，無印良品會在九龍區開設新店，今年8至9月份亦有計劃擴張如太古廣場分店等已有店鋪，預計面積將擴張一倍以上。
另外，角田徹認為，港人北上消費並不會威脅香港無印良品的銷售情況。他指出，公司在新的消費風向下面臨競爭，但有競爭才會有進步。
其他報道
中國人保去年少賺12% 每10股派息1.56人幣
康師傅去年多賺18.43% 末期息連特息每股派55.32分人幣
中電信去年多賺一成末期息9分 未來3年派息提升至盈利逾75%
恒指升144點 北水轉流入 百樂皇宮上市升15% 中海物業績後挫24%
中國商務部：去年跨境電商進出口2.38萬億人幣 盡快推支持跨境電商發展措施
大家樂：10年前已開始物色CEO接班人 料年底內地門店增至200家
WeChat Pay HK伙內地美團團購送118元人幣優惠券
東亞證券：國泰放榜後跑贏恒指4個百分點 予「買入」評級看升28%