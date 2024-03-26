東瀛遊（6882）發自願公告，獲主席兼執行董事袁文英及執董梁成釗告知，持股60.03%的耀騰管理出現股權變動，袁文英家族信託持有的利康有限公司一共持有耀騰管理26.7%股權，袁文英向其妻子、執行董事李寶芬及其女兒、執行董事袁灝頤各轉讓1500股耀騰管理股份，佔耀騰管理已發行股份約4.52%；執行董事梁成釗亦向其兒子梁俊穎轉讓300股耀騰管理股份，佔耀騰管理已發行股份約0.9%。
完成轉讓後，利康持有的耀騰股權由26.7%減至17.65%，梁成釗持有的耀騰股權則由9.95%減至9.05%。
集團指，雖然利康不再為耀騰管理單一最大股東，袁文英的家族成員合共持有或控制的耀騰管理股份數目保持不變，仍為約30.32%，因此，根據收購守則的定義，耀騰管理仍為由袁文英的家族成員控制的公司。
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