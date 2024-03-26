moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

美聯集團去年虧損收窄至4162萬元 縮內地規模應對極為困難營商環境

美聯集團（1200）宣布，截至去年底止全年虧損4162萬元，較2022年虧損5.34億元有所收窄，每股虧損5.85仙，續不派末期息。

期內收入40.82億元，按年升31%。公司表示，因應中國內地業務極為困難的營商環境，美聯已於去年第四季晉升新銷售管理團隊及推出一系列新措施，包括重新定位其業務模式及縮減內地之業務規模，令該季內地業務虧損大幅收窄。

美聯又指，根據土地註冊處之數據，2023年香港住宅物業之註冊買賣金額按年下跌4.5%，而集團仍能大幅收窄虧損並增加本地業務收入，主要基於集團於香港的穩定市場佔有率；以及集團致力精簡香港業務，同時維持本地前線競爭力。

其他報道

商湯去年虧損擴大至64.4億人幣 不派息

無印良品：港澳地區首間服飾專賣店今開幕 港人北上消費無礙銷情

順豐同城去年轉賺5060萬元 不派息

袁淑琴：《女性職場指數》（WWi）今推出 促進可持續發展

嘉里物流去年純利大瀉近八成 派末期息0.13元

禹洲去年虧損收窄至105億人幣

知乎上季錄經調整淨虧損收窄至9130萬元人幣

眾安在綫虧轉盈賺40.78億人幣 不派息

2月國內市場智能電話出貨量跌31%

阿里盡沽嗶哩嗶哩ADS 套現3.5億美元

恒生推330億元中小企融資基金 助中小企發展業務

萬洲全年少賺54% 息0.25元

中國人保去年少賺12% 每10股派息1.56人幣

港2月出口按年跌0.8%遜預期 首兩個月合計升16.6%

康師傅去年多賺18.43% 末期息連特息每股派55.32分人幣

全日沽空金額減10% 恒生中國企業增90%

中電信去年多賺一成末期息9分 未來3年派息提升至盈利逾75%

恒指升144點 北水轉流入 百樂皇宮上市升15% 中海物業績後挫24%

國泰商務客食沙律驚見飛蛾屍體　國泰致歉：正詳細調查

中國商務部：去年跨境電商進出口2.38萬億人幣 盡快推支持跨境電商發展措施

大家樂：10年前已開始物色CEO接班人 料年底內地門店增至200家

滬深三大指數終止三連跌 成交額9560億人幣

匯豐研究維持招行「買入」評級 目標價上調至45.6元