期內收入40.82億元，按年升31%。公司表示，因應中國內地業務極為困難的營商環境，美聯已於去年第四季晉升新銷售管理團隊及推出一系列新措施，包括重新定位其業務模式及縮減內地之業務規模，令該季內地業務虧損大幅收窄。

美聯又指，根據土地註冊處之數據，2023年香港住宅物業之註冊買賣金額按年下跌4.5%，而集團仍能大幅收窄虧損並增加本地業務收入，主要基於集團於香港的穩定市場佔有率；以及集團致力精簡香港業務，同時維持本地前線競爭力。

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