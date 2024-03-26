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阿里宣布撤回菜鳥在港上市申請 擬向股東收購股份涉資最多37.5億美元

阿里巴巴（9988）公布，旗下物流子公司菜鳥已撤回聯交所的首次公開發行及上市申請。同時，集團計劃向菜鳥少數股東（包括員工）發出要約，以每股0.62美元價格向收購所有菜鳥已發行股份，總對價最高可達37.5億美元。

集團指，菜鳥股東可選擇接受要約並將其股份出售給集團以換取現金對價，或者繼續持有菜鳥股份。阿里擁有菜鳥約63.7%的完全稀釋股份權益（包括菜鳥員工持股計劃下的已歸屬股份權益）。要約完成後，阿里計劃調整菜鳥的部分業務，以更好地實現與淘天集團和阿里國際數字商業集團的戰略協同，並支持菜鳥對其全球網絡進行長期戰略拓展。

阿里董事會主席蔡崇信表示，考慮到菜鳥對阿里的戰略重要性，以及看到構建全球物流網絡的重大長期機遇，現在是阿里加大投入菜鳥的合適時機。

蔡崇信相信，組織變革的成效將反映在阿里未來的運營和財務指標上。集團在資本管理亦取得重大進展，退出非核心資產投資，通過派發股息和股票回購提升股東價值，未來將持續聚焦於提高資本效率、提升股東回報。

阿里最初於2023年5月公布資產重組計劃，包括菜鳥首次公開發行（IPO），集團當時認為，單獨上市更能體現菜鳥作為集團子公司業務的獨特價值，但目前綜合考量集團戰略方向和市場狀況，現在IPO無法凸顯菜鳥的內在價值，亦無法實現為阿里股東釋放價值的初衷。

菜鳥員工股權計劃將於2024年8月執行，員工可以自願出售2024年8月1日及以前已歸屬的所有菜鳥股份。

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