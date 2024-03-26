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潤地：重視現金流安全 續物色購物中心購併

華潤置地（1109）執行董事謝驥在業績發布會上表示，集團在增購土地方面，是以量入為出，並注重現金流安全為原則，亦會保持投資強度。他們會重視發展及經營不動產項目，並且會注重中小型快完成回收的項目，及繼續物色如有潛質的購物中心及高回報的項目去做收購合併。

集團管理層又指，雖然去年下半年行業出現收縮，但消費者對好產品有需求，集團會適當修訂戰略，並推動大資管業務尋求轉型，至今在手資產已達4275億元人民幣，涵蓋購物中心、辦公樓、酒店及長租等不同項目，大部份為集團自己持有，相信會有提升空間。集團會加強金融化及證券化發展，並且發展公募房託等渠道。整體而言，集團爭取未來五年保持雙位數增長。

儘管當前內房壓力在銷售端，但是集團見今年的市況回穩，對市場恢復保持信心，亦對一二線城市銷售及中高端項目的需求有信心，他們冀做到更快速回應消費者需求。

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