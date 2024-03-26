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海底撈去年多賺1.75倍 派末期息0.824元

海底撈（6862）公布，截至2023年12月底全年，公司擁有人應佔利潤為44.99億元（人民幣·下同），按年增1.75倍；收入為414.53億元，按年增33.6%；每股盈利0.83元，擬派末期息0.824港元。

2023年海底撈餐廳數量為1374家，僅比2022年多3家，不過平均翻檯率達到了3.8次每天，高於去年的3次每天；人均消費反而減少，為99.1元每人，少於2022年的104.9元，主要由於優惠增加。不過因整體消費環境復甦，消費者外出就餐次數相對增加，海底撈餐廳全年接待超過3.97億人次顧客，較上年增加43.7%，因而整體收入仍為增加狀態。

此外，2023年，海底撈的目標是提高在營門店盈利能力與運營效率。與此同時，海底撈放緩了餐廳網絡拓張的速度。截至2023年12月31日，集團共經營1,374家海底撈餐廳，其中中國大陸地區經營1,351家，港澳台地區經營23家；全年新增9家海底撈餐廳，重啟26家前期關停的海底撈餐廳，關閉了32家海底撈餐廳。

2023年，海底撈在總部層面成立了創新創業辦公室，調整創業品牌的策略規劃。除海底撈餐廳外，集團旗下亦擁有包括「嗨撈火鍋」、「苗師兄香鍋」、「五穀三餐」、「焰請烤肉舖子」、「漢舍」等品牌，實現火鍋、快餐、烤肉、中式正餐等多種經營業態。

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