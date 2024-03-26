該集團的財務報表顯示，期內經營溢利達3.98億元，按年增長9.3%。按部門劃分，地產部門受到銷售澳門濠庭都會入賬收益減少，錄得溢利8.82億元，按年減少21.3%。酒店及休閒部門的虧損則按年收窄，去年虧損約7400萬元。運輸部門則受惠於恢復通關，重新獲利，年內溢利約1000萬元。其從持股15.8%的澳門旅遊娛樂公司方面獲分派股息8600萬元，按年增加19%。其資本負債率約28.1%，按年減少0.2個百分點。

集團行政主席兼董事總經理何超瓊表示，預期高利率、中國樓市不穩及地緣政治等挑戰將持續不利經濟復蘇。集團將保持疫情期間展現的韌力，審時度勢，並抓緊發展機遇以提升業務組合，同時發掘其他具發展潛力的市場，務求長遠達至聯通世界的願景。

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