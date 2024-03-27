集團維持在淨現金狀況，截至去年底的銀行及其他借款約15.695億元，年內所有到期借款均得以按時償還﹔去年底銀行存款和現金總額約129.393億元，按年增加15.625億元。

集團去年收入按年增3%至426.115億元，毛利按年跌14.9%至87.319億元，行政開支率跌1.2個百分點至9.1%。去年毛利率按年跌4.3個百分點至約20.5%，整體毛利率下降主要由於各項業務毛利率下降所致。

年內，主營業務物業管理服務收入約為246.985億元，按年增8.1%，佔總收入比例進一步提升至約為58%﹔當中由碧桂園開發的物業管理收入佔比為44.1%，按年增2.3個百分點。

其他業務方面，碧服的社區增值服務收入約為37.529億元，按年跌6.6%，佔集團總收入比例約為8.8%﹔非業主增值服務收入約為人民幣15.534億元，按年跌41.7%，在集團總收入中的佔比進一步下降至約為3.6%﹔集團解釋，非業主增值服務收入下降，主要因部分房地產企業出現階段性的調整；出於謹慎性原則，集團對若干信用風險顯著上升的客戶提供服務後，於集團完成履約義務且已收取該等客戶的對價時，方將收取的對價確認為收入導致。

城市服務收入方面，按年1%至48.836億元，佔總收入比例約11.5%﹔商業運營服務收入方面，按年跌21.2%至10.124億元，佔總收入比例2.4%。三供一業收入中，物業管理及其他相關服務收入按年增21.2%至49.922億元，佔總收入比約11.7%，而供熱服務收入按年增6.5%，至15.28億元，佔總收入比約3.6%。

管理面積方面，除「三供一業」業務外，集團合同管理面積約為16.33億平方米，收費管理面積約為9.569億平方米。「三供一業」業務的物業服務的合同管理面積及收費管理面積為9340萬平方米及8860萬平方米。

各分部分利率中，物業管理服務分部的毛利率按年跌3.4個百分點至約22.1%﹔社區增值服務毛利率按年跌14.1個百分點至約39.4%﹔ 非業主增值服務毛利率按年跌12.6個百分點至1%﹔「三供一業」業務毛利率按年跌1.4個百分點至約7.4%﹔城市服務毛利率按年跌2個百分點至16.8%﹔商業運營服務毛利率按年跌4.6個百分點至30.9%。

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