證監會稱，在2018年3月1日至2018年9月14日期間，隋及其他人士就鼎益豐股份進行操縱交易和大量對盤交易，除其他事項外，還造成該等股份交投活躍和有關股價的虛假或具誤導性的表象。他們的行為令整體成交量大幅增加，從而予人鼎益豐股份有較大市場流通量的虛假印象，並使其他市場參與者在作出決策時被誤導。

鼎益豐在2019年3月8日按證監會的指示暫停交易，而隨著證監會公布將會展開法律程序，該等股份於2020年1月23日恢復交易。

證監會亦曾發出限制通知書，以凍結與涉及鼎益豐股份的涉嫌市場操縱活動有關的客戶帳戶。有關的限制通知書仍然有效。

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