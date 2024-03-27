證監會在市場失當行為審裁處對鼎益豐控股集團前主席兼非執行董事隋廣義（男）及另外20名人士展開研訊程序。
證監會稱，在2018年3月1日至2018年9月14日期間，隋及其他人士就鼎益豐股份進行操縱交易和大量對盤交易，除其他事項外，還造成該等股份交投活躍和有關股價的虛假或具誤導性的表象。他們的行為令整體成交量大幅增加，從而予人鼎益豐股份有較大市場流通量的虛假印象，並使其他市場參與者在作出決策時被誤導。
鼎益豐在2019年3月8日按證監會的指示暫停交易，而隨著證監會公布將會展開法律程序，該等股份於2020年1月23日恢復交易。
證監會亦曾發出限制通知書，以凍結與涉及鼎益豐股份的涉嫌市場操縱活動有關的客戶帳戶。有關的限制通知書仍然有效。
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