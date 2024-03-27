李達志續指，現時大約有440萬個電話號碼綁定超過790萬個帳戶，1個電話平均綁定約兩個不同銀行戶口或電子錢包。其中一個手機號碼綁定超過五個帳戶或以上的用戶達18多萬個。另外，使用電郵地址及轉數快識別碼登記的帳戶分別有超過200萬和250萬個。

香港與泰國跨境支付方面，李達志提到與泰國央行合作推出「轉數快 x PromptPay」推出短短兩個月，據泰國方面表示，今年1月香港已經躋身泰國跨境二維碼支付交易量的三甲，僅次於旅客量多於香港的馬來西亞及印尼，而平均每筆交易金額約為200元，最高單筆消費金額近1萬元。

數字人民幣跨境試點方面，李達志提到，繼今年初與多家運營機構及香港本地銀行完成演練後，金管局預計數字人民幣將在香港進一步擴大試點範圍，屆時更多香港市民將可便捷開立和使用數字人民幣錢包，並透過轉數快為其數字人民幣錢包增值。

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