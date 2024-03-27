空缺率方面，截至去年6月30日，從事公眾利益實體審計的總人數為8960人，其中審計員及高級審計員的佔比為62.4%。其中類別 C 公眾利益實體核數師（即每年完成至少一項但少於 10 項上市實體審計）中的審計員及高級審計員空缺率最高，分別為 25.5% 和 24.2%。

而類別B公眾利益實體核數師（即每年完成10至100項上市實體審計），其審計員及高級審計員空缺率分別為 16.1% 和 16.9%；而類別 A 公眾利益實體核數師（即每年完成超過100項上市實體審計），其其審計員及高級審計員空缺率5.8%和4.5%。

會財局署任行政總裁賴翠碧表示，員工的高空缺率及流失率令人質疑核數師是否有充足及具備經驗的審計人員來執行所需的審計程序。會財局強調，公眾利益實體核數師在承擔審計項目前必須確保其擁有充足及適當資源，人員短缺絕不應成為令審計質素受損的藉口。

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