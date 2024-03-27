保誠2023年度保費等值銷售額(APE)按年增290%，離岸業務市佔達22%，在岸業務的年度APE按年增長26%，較行業的平均增長16%。理財顧問在上年增加4000人，至約2萬人，保誠保險香港行政總裁林智剛表示，今年請人人數也增4000人，而澳門則為過百人。
林智剛表示，目前訪港內地客年度保單保費平均約為14萬港元，對比疫前6至7萬元翻倍。現時保誠位列首三大保險公司。香港保單佔整體保單比率為三分之一，他表示，有信心本土及內地客戶增長會持續。未來發展策略會與伙拍不同機構合作，以擴大客戶層面。
去年離岸新造業務排名第一，林智剛表示，因順應市場所需與內地醫院合作，指定醫院名單升至4200多間。受保客戶住院費用由保誠代付。一般保險業務的整體毛保費按年增長17%，創下5年新高，較市場平均增長率4%為高。
當問保誠會否搬新總部？林智剛表示暫時未有任何改變，第二季會在啟德開設客戶服務中心及保險從業員辦公室，以應付未來增長。
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