去年集團斥近2.9億港元回購3018.4萬股，管理層強調，往後亦會在極端情況，如極論的輿情、估值下，出手保護投資者，必要時會出手加大回購，回購額度每年更新，但不一定使用完。公司亦會控制新業務敞口，碧服目標是「穩健增長，健康現金流，獨立發展」，公司亦有高達43.2億元的金融資產可變現回收等，令投資者期待的分紅、回購有充足空間。

管理又強調，與姐妹公司碧桂園（2007）相互隔離，保持獨立性，全部循環可持續的第三方收入佔比已由2018年的79.7%，升至去年底的96.9%。雖然去年受到關連方的影響，為財報起到負面影響。但未來對公司獨立性起到正面作用。

去年，碧服指出於謹慎性原則，已就關聯方所欠公司貿易應收款項進行了計提減值撥備約18億至23億元，並就商譽及其他無形資產減值計提約14億元至18億元。

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