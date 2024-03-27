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碧服去年派「凸息」 冀未來分紅上不封頂 必要時加碼回購

碧桂園服務（6098）去年堅持派「凸息」，2023年度末期息每股0.0219元人民幣（下同）及特別息每股0.2727元，市場關注未來股息分紅政策。集團執行總裁兼首席戰略官黃鵬表示，2023年度若按表觀利潤計，超派達4倍，若按核心純利計則達25.1%，以往管理層亦承諾分紅不低於核心利潤25%。但集團希望在考量行業風險、財政安全、運營上需要投入的流動性後，為公司提供足夠安全保障下，有餘能逐步提升分紅、現金流等，望未來分紅能「上不封頂，逐步提高」，亦能吸引更多長期投資者的青睞。

去年集團斥近2.9億港元回購3018.4萬股，管理層強調，往後亦會在極端情況，如極論的輿情、估值下，出手保護投資者，必要時會出手加大回購，回購額度每年更新，但不一定使用完。公司亦會控制新業務敞口，碧服目標是「穩健增長，健康現金流，獨立發展」，公司亦有高達43.2億元的金融資產可變現回收等，令投資者期待的分紅、回購有充足空間。

管理又強調，與姐妹公司碧桂園（2007）相互隔離，保持獨立性，全部循環可持續的第三方收入佔比已由2018年的79.7%，升至去年底的96.9%。雖然去年受到關連方的影響，為財報起到負面影響。但未來對公司獨立性起到正面作用。

去年，碧服指出於謹慎性原則，已就關聯方所欠公司貿易應收款項進行了計提減值撥備約18億至23億元，並就商譽及其他無形資產減值計提約14億元至18億元。

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