交行行長劉珺則指，過去3年該行不良貸款率下跌，不良貸款撥備覆蓋率上升，未來會繼續保持差距。

他指交行並非通過轉移財務資源以提高不良率撥備，而是以核銷和處理改善資產質量，「資產質量的土壤是比較實的」。他指該行沒有能力在整體行業一同面對困難時找到截然不同方法，不過相信該行可以較同業表現更好。

對於房企問題，劉珺指下一步要看房地產走出困境，認為中國有超大市場和人口，一、二手房市場可望保持穩定和活躍，城市化雖不如以往但仍在進行，房地產仍是國民經濟的有機組成部分，對房地產行業謹慎樂觀。

交行整體截至去年底的不良貸款率為1.33%，按年下降0.02個百分點，殷久勇表示，過去3年該行推行資產質量攻堅戰，實現「鞏固提升，穩中向好」的目標，去年新發生不良貸款為630億元，雖然仍高但按年減少了170億元，新發生不良貸款率為0.88%，按年減少0.36個百分點。

殷久勇表示，風險防控形勢複雜嚴峻，資產質量管控壓力仍大，除了房地產，亦有部分區域城投和國企今年到期償債比較緊張，新冠期間的延期還本付息退出，有小微企業和個人收入不太穩定，零售貸款質量有一定挑戰。不過他指今年內地經濟向好正在增強，重點領域風險化解逐見成效，特別是企業和居民還款能力有望穩步提升，相信全年資產質量會平穩向好。

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